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الرئيسية | رياضة | زياش يجاور ميسي ونيمار في التشكيل المثالي

زياش يجاور ميسي ونيمار في التشكيل المثالي

زياش يجاور ميسي ونيمار في التشكيل المثالي
هسبورت - محمد فنكار*
الأربعاء 02 يناير 2019 - 10:05

اختار موقع "sofascore" المختص في الإحصائيات، الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب "أياكس" أمستردام الهولندي، ضمن التشكيل المثالي لسنة 2018، إلى جانب نجوم العالم، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذا البرازيلي نيمار.

واختار الموقع العالمي زياش من بين أفضل لاعبي خط وسط الميدان بتنقيط 8.05، متفوقا على العديد من لاعبي نفس المركز، كنجم ريال مدريد، الألماني طوني كروس الحاصل على تنقيط 7.71، والفرنسي ديميتري بايت، لاعب "مارسيليا" الفرنسي بنفس التنقيط.

التشكيلة المثالية لسنة 2018 جمعت أفضل نجوم العالم، معتمدة على تنقيط المباريات طيلة السنة، حيث اختارت تشكيلا مكونا من خيرة العناصر العالمية وفقا لما قدمته طيلة السنة المنقضية.

وتفوق زياش في تنقيطه على مهاجم "يوفنتوس" الإيطالي، كريستيانو رونالدو، الذي حصل على تنقيط 7.83، فيما تخطاه ميسي، نجم "برشلونة" الإسباني، بجمعه لـ 8.53 نقطة، ونيمار، مهاجم "باريس سان جرمان" الفرنسي، بـ8.32 نقطة.

وضمت اللائحة كلا من حارس مرمى "بوكا جونيورز" الأرجنتيني إيستيبان أندرادا، والإيطالي جورجيو كيليني، مدافع "يوفنتوس"، إلى جانب الألماني جوشوا كيميش، لاعب "بايرن ميونخ"، والبرازيلي بيدرو جيروميل من "غريميو"، ومواطنه أليكس تيليس من "بورتو" البرتغالي.

وقدم زياش مستويات عالية خلال سنة 2018 من خلال أدائه المتميز في الدوري الهولندي، ما انعكس إيجابا على مردوده مع المنتخب المغربي، ومشاركته، لأول مرة في تاريخه، في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

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