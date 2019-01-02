خالد بوطيب يطيح بالمدير التنفيذي لنادي الزمالك

أوعنا بلعيد

قام المكتب المديري لفريق الزمالك المصري لكرة القدم بإيقاف محمد سويلم، المدير التنفيذي للنادي، وعرضه على لجنة التأديب من أجل التحقيق معه عقب ما صدر منه بخصوص انتقال الدولي المغربي خالد بوطيب، لاعب مالطية سبور التركي.

ووفق مصادر مصرية فقد تقرر إيقاف محمد سويلم، المدير التنفيذي للنادي، لسببين، أولهما إقدامه على خرق قرار الإدارة القاضي بعدم استخدام موظفي النادي لموقع التواصل الاجتماعي في كتابة أي أمور تخص الفريق.

ويتعلق السبب الثاني بمهاجم المنتخب المغربي خالد بوطيب، بعد أن تحدث المسؤول سالف الذكر عن قدوم اللاعب وإحداثه للبلبة، خصوصا أنه ليس المكلف باتخاذ هذه الخطوة المتعقلة بالإعلان عن تعاقدات الفريق الجديدة.

وترى إدارة الزمالك أن بعض وسائل الإعلام اعتبرت انتقال بوطيب إلى الزمالك رسميا وقد تم حسم صفقته بشكل نهائي، على اعتبار أن من أعلن عنها عبر صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي هو المدير التنفيذي للفريق.

وكان سويلم محمد قد رحب بقدوم بوطيب، المتوقع انضمامه لصفوف الفريق الأبيض قادما من مالطا سبور التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ إذ نشر عبر صفحته الشخصية بـ "فيسبوك" صورة للاعب وعلق عليها بالقول: "أهلا بالنجم"، فيما لم يعلن نادي الزمالك عن أي تفاصيل تخص الصفقة أو القيمة المادية لها.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير اعلامية تركية كانت قد أكدت رغبة الفريق الأبيض في التعاقد مع مهاجم الأسود، وقدمت عرضا ماليا بقيمة ملياريْ سنتيم لفريقه التركي مقابل السماح له بالرحيل.