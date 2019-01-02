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الرئيسية | رياضة | خالد بوطيب يطيح بالمدير التنفيذي لنادي الزمالك

خالد بوطيب يطيح بالمدير التنفيذي لنادي الزمالك

خالد بوطيب يطيح بالمدير التنفيذي لنادي الزمالك
أوعنا بلعيد
الأربعاء 02 يناير 2019 - 11:25

قام المكتب المديري لفريق الزمالك المصري لكرة القدم بإيقاف محمد سويلم، المدير التنفيذي للنادي، وعرضه على لجنة التأديب من أجل التحقيق معه عقب ما صدر منه بخصوص انتقال الدولي المغربي خالد بوطيب، لاعب مالطية سبور التركي.

ووفق مصادر مصرية فقد تقرر إيقاف محمد سويلم، المدير التنفيذي للنادي، لسببين، أولهما إقدامه على خرق قرار الإدارة القاضي بعدم استخدام موظفي النادي لموقع التواصل الاجتماعي في كتابة أي أمور تخص الفريق.

ويتعلق السبب الثاني بمهاجم المنتخب المغربي خالد بوطيب، بعد أن تحدث المسؤول سالف الذكر عن قدوم اللاعب وإحداثه للبلبة، خصوصا أنه ليس المكلف باتخاذ هذه الخطوة المتعقلة بالإعلان عن تعاقدات الفريق الجديدة.

وترى إدارة الزمالك أن بعض وسائل الإعلام اعتبرت انتقال بوطيب إلى الزمالك رسميا وقد تم حسم صفقته بشكل نهائي، على اعتبار أن من أعلن عنها عبر صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي هو المدير التنفيذي للفريق.

وكان سويلم محمد قد رحب بقدوم بوطيب، المتوقع انضمامه لصفوف الفريق الأبيض قادما من مالطا سبور التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ إذ نشر عبر صفحته الشخصية بـ "فيسبوك" صورة للاعب وعلق عليها بالقول: "أهلا بالنجم"، فيما لم يعلن نادي الزمالك عن أي تفاصيل تخص الصفقة أو القيمة المادية لها.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير اعلامية تركية كانت قد أكدت رغبة الفريق الأبيض في التعاقد مع مهاجم الأسود، وقدمت عرضا ماليا بقيمة ملياريْ سنتيم لفريقه التركي مقابل السماح له بالرحيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - RALEUR الأربعاء 02 يناير 2019 - 11:51
هكذا هم المصريين يتدخلون فيما لا يعنيهم، والملاحظ أن الإعلاميين المصريين يتعدون حدودهم المهنية، فهم يتكلمون بإسم الوزراء ويخاطبون الناس بالأوامر، وباسم الجيش يحذرون الناس، وفي برامجهم يتكلمون عن المشاريع بضمير نحن وكأنهم هم أصحاب القرار٠ إذن فلا عجب أن يتكلم مسؤول رياضي باسم الجميع بدون موافقه ناديه، شيءعادي٠ لم يسبق لي أن سمعت إعلامي مغربي يتكلم بقوله سندشن وسنبني وسنفعل و٠٠٠ هذا الكلام يأتي من أصحاب القرار فقط٠
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