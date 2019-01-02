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اتحاد طنجة يراسل "الكاف" لتأهيل اللاعب حسني

اتحاد طنجة يراسل "الكاف" لتأهيل اللاعب حسني
أوعنا بلعيد
الأربعاء 02 يناير 2019 - 15:05

ضم مسؤولو فريق اتحاد طنجة لكرة القدم اللاعب رشيد حسني، من الوداد الرياضي، خلال "المركاتو الشتوي" الحالي، بغية تعزيز صفوف فارس البوغاز والاستفادة من خدماته وخبرته، لا سيما في مسابقة كأس "الكاف" التي تعرف مشاركة ثلاثة أندية مغربية أخرى؛ الرجاء وحسنية أكادير والنهضة البركانية.

وقال مصدر مطلع لهسبريس إن إدارة اتحاد طنجة راسلت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من أجل الاستفسار عن وضعية اللاعب رشيد حسني، وإمكانية الاعتماد على خدماته في المسابقة القارية.

وسبق لفريق الوداد الرياضي أن قام بتسجيل اللاعب حسني ضمن قائمته الإفريقية قبل انتقاله إلى اتحاد طنجة، الذي استغل فرصة وضع اللاعب ضمن قائمة المغادرين، بطلب من المدرب التونسي فوزي البنزرتي، ليقوم بضمه إلى صفوفه.

وأضاف المصدر ذاته أن استفسار فارس البوغاز عن وضعية لاعبه الجديد جاء بعد الأخبار التي راجت عن الترخيص للاعبين الذين لم يشاركوا مع فرقهم الأصلية في منافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس "الكاف" للعب للفرق التي ينتقلون إليها والمشاركة في المسابقة ذاتها.

ولم تكن القرعة رحيمة بممثل الكرة المغربية في مسابقة "الكاف"، بعد أن تعرف طنجة على منافسه في الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات حيث سيواجه فريق الزمالك المصري، وسيحاول فارس البوغاز محو آثار الأداء السيء الذي قدمه أمام شبيبة الساورة الجزائري في مسابقة دوري الأبطال الإفريقية.

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