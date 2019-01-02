رئيس "الفيفا" يستعجل مشاركة منتخبات إضافية في نهائيات المونديال

هسبريس- رويترز الرياضية العربية

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن "الفيفا يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022، في قطر، لتشمل 48 منتخبا بدلا من 32".

وفي الشهر الماضي قال إنفانتينو إن معظم الاتحادات الوطنية تؤيد توسيع البطولة، ومن المتوقع اتخاذ قرار بحلول مارس قبل إجراء قرعة التصفيات.

وقال إنفانتينو، في مؤتمر رياضي، إن "الفيفا يبحث، كذلك، مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.

وكان رئيس "الفيفا" قال، الشهر الماضي، إنه سيكون من الصعب تنظيم بطولة موسعة في قطر وحدها.

وصوت "الفيفا" في 2017 لصالح زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا بداية من 2026، لكن إنفانتينو أخذ يفكر منذ ذلك الوقت في إمكانية تطبيق الزيادة بدء من 2022.

وقال إنفانتينو اليوم الأربعاء: "إذا كان الناس يرون أنه سيكون من الجيد إقامة كأس عالم بمشاركة 48 فريقا فلماذا لا ندرس هذا الأمر قبل أربع سنوات على إقامة البطولة؟ لذلك نبحث مدى امكانية توسيع البطولة إلى 48 منتخبا في 2022".

وتابع المسؤول نفسه: "ستقام كأس العالم في قطر بمشاركة 32 فريقا، لكن لو كانت أمامنا فرصة لزيادة المنتخبات إلى 48 لإضفاء المزيد من السعادة على عشاق كرة القدم في العالم، فإننا سنحاول ذلك".

وقالت قطر إنها لن تتخذ قرارا بشأن توسعة البطولة إلى 48 منتخبا قبل الاطلاع على تفاصيل دراسة جدوى يجريها "الفيفا" بهذا الشأن.

ويتوقع أن تشمل الدراسة نقاطا عدة، منها جدول مباريات البطولة وعدد الملاعب المطلوبة ومواقع التدريب وعدد المباريات التي ستقام في اليوم الواحد في حال توسيع البطولة.

وأضاف إنفانتينو: "إذا استطعنا الاستعانة ببعض الدول المجاورة القريبة لاستضافة بعض المباريات في كأس العالم، فان هذا الأمر قد يكون مفيدا جدا للمنطقة والعالم بأسره".

وتابع رئيس الفيفا: "تشهد منطقة بعينها توترات والأمر متروك لقادة هذه الدول لحلها، لكن ربما يكون من السهل الحديث عن مشروع رياضي مشترك أكثر من أشياء أخرى أكثر تعقيدا".

"لو ساعد هذا الأمر الناس في الخليج، وأيضا دول العالم، على تطوير كرة القدم وبث رسالة إيجابية عن اللعبة فلماذا لا نفكر في تجربة الفكرة؟"، يختم إنفانتينو.