نهضة بركان يفرض التعادل على الوداد الرياضي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صور: منير امحيمدات)

أَنْهى التعادل السلبي، نتيجة المباراة التي جمعت، اليوم الأربعاء، بين فريقي الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم وضيفه النهضة البركانية، برسم نزال الجولة 13 من منافسات الدوري الاحترافي.

وأُتيحت مع بداية مجريات الجولة الأولى، أبرز فرصة للتهديف للفريق البيضاوي، في حدود الدقيقة السادسة، عن طريق تسديدة قوية من داخل المعترك للاعب أمين تيغزوي، إلا أن الحارس عبد العالي المحمدي، تصدى لها بنجاح.

وعرفت مجريات الجولة الأولى، التحامات قوية بين عناصر الفريقين، اضطر على إثرها الحكم توفيق كورار إلى إطلاق صافرته والتدخل باستمرار، لضبط سير دقائق النزال.

وفي حدود الدقيقة 25، هدد الفريق البركاني مرمى الوداد، غير أن يقظة رضا التكناوتي، أبقت شباك الوداد نظيفة، فيما تبادل الطرفان بعض المناورات، غير أنها لم تكن كافية لهز الشباك، لينهي توفيق كورار، تفاصيل النصف الأول للمواجهة بالتعادل السلبي.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، هز وليام جيبور، شباك النهضة البركانية، غير أن حكم المواجهة لم يحتسب الهدف، لتتواصل التحرّكات الهجومية لعناصر الفريقين، بحثا عن هدف حسم النقاط الكاملة للمباراة.

دقائِق النصف ساعة الأخيرة من المباراة، شهدت ندية كبيرة واحتكاكات بدنية متكررة من لاعبي الفريقين، فيما كانت المناورات الهجومية لأصحاب الأرض أكثر خطورة، إذ ضغط رفاق المهاجم وليام جيبور، على مرمى النهضة البركانية، بكرات هجومية مسترسلة، دون أن يتمكنوا من بلوغ الشباك.

ورَكَّز أبناء المدرب منير الجعواني، في مجمل فترات الجولة الثانية، على تحصين الخط الخلفي والاعتماد على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة لتهديد مرمى الوداد، إلى أن أنهت صافرة توفيق كورار، تفاصيل المباراة بالتعادل السلبي.

ومكن هذا التعادل، فريق الوداد الرياضي من بلوغ النقطة 24 في صدارة ترتيب البطولة، فيما بلغ رصيد النهضة البركانية، النقطة 16 في المركز السابع، مناصفة مع فرق الرجاء الرياضي والمغرب التطواني.