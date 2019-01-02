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الحسنية يهزم "الماط" ويعود للصدارة رفقة الوداد
الأربعاء 02 يناير 2019 - 23:05
عاد فريق حسنية أكادير لكرة القدم، بفوز هام من ملعب سانية الرمل بتطوان، بعد فوزه على المغرب التطواني، بهدفين لواحد، في مباراة الجولة 13 من منافسات الدوري الاحترافي.
وتمكن المدافع ياسين بوفتيني، من افتتاح النتيجة في حدود الدقيقة 44، فيما أضاف رفيقه بدر الكشاني، الهدف الثاني، في الدقيقة 52، قبل أن يتمكن اللاعب المهدي بلعروصي، من تسجيل الهدف الوحيد للمغرب التطواني، في الدقيقة 77.
ورفع حسنية أكادير رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 24، في الصدارة مناصفة مع فريق الوداد الرياضي، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد المغرب التطواني، في حدود النقطة 16، في المركز التاسع.