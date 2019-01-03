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الرئيسية | رياضة | جامعة كرة القدم تعاقب الرجاويّين بالإيقاف والغرامة

جامعة كرة القدم تعاقب الرجاويّين بالإيقاف والغرامة

جامعة كرة القدم تعاقب الرجاويّين بالإيقاف والغرامة
هسبورت ـ أمال لكعيدا*
الخميس 03 يناير 2019 - 16:05

أَصدرت لجنة التأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قراراتها بخصوص مؤجلات الجولات الثالثة والسادسة والعاشرة والثالثة عشر، بفرض عقوبة قاسية على عميد الرجاء البيضاوي، بدر بانون، تقضي بإيقافه النافذ عن اللعب لست مباريات.

وأوقفت اللجنة المذكورة بدر بانون لست مباريات وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، معللة ذلك بكونه "قام بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان بشتم الحكم، مع احتساب المباراتين موقوفتي التنفيذ خلال اللقاء الذي جمع فريقه بنادي أولمبيك خريبكة برسم الجولة 7، وذلك بناء على المادتين 86 و72 من قانون العقوبات"، وفق نص القرار.

وأصدرت لجنة التأديب عقوبات مالية متفرقة على الرجاء البيضاوي، بلغت حوالي 70 ألف درهم، بسبب استعمال جماهيره للشهب النارية والرشق بالقنينات، وجمع لاعبيه لأربعة إنذارات.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - ابن سوس المغربي، ودادي الخميس 03 يناير 2019 - 16:16
هذا الشخص لا يستحق ان يكون عميد الرجاء البيضاوي تصرفاته لا تمت لشخص يمثل قميص فريق الفقراء
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43
2 - رشيد الخميس 03 يناير 2019 - 16:16
لاعب دو امكانيات مهمة لكن يجب اعادة تأهيله اخلاقيا...
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25
3 - مافاهم والو الخميس 03 يناير 2019 - 16:17
لا نستغرب من مثل هته السلوكات التي تصدر عن بعض اللاعبين لاننا نعلم ان البطولة الاحترافية اغلب لاعبيها من ابناء الكاريان
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2
4 - بيضاوي الخميس 03 يناير 2019 - 16:19
بانون لاعب مشاغب ويسب ويشتم الحكام وحتى الجماهير ويضرب الصحفيين وبالتالي ف 6 مقابلات قليلة في حقه ،وكان على الجامعة توقيفه حتى نهاية السنة.
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41
5 - محمد الخميس 03 يناير 2019 - 16:21
سب الحكم تساوي توقيف 6 مباريات هدا القانون يطبق على لاعبي الرجاء فقط
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-33
6 - xiafei الخميس 03 يناير 2019 - 16:22
un joueur tres mal eduque et tres nerveux
..souvent sanctionne .lah yhdih
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7
7 - وجدي اصيل الخميس 03 يناير 2019 - 16:23
عليك ابني بالتواضع
حط رجليك في الارض
راك ما وصلت النيبت وما ادراك ما النيبت حتى في عشر مساره.
وما وصلت ليوسف روسي حتى فالنصف.
انا البويحياوي والبياز وابرامي وحسينة راه كانو حيطان ومعمرو ضربو شي صحفي ولا تعداو ولا قاموا بشي حركة.
طرح رجليك أبا فالارض راه مصيرك دوري قطر ومشروع قهوة في الدار البيضاء اقصىً ما تحلم توصله.
السلام عليكم ورحمة الله
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48
8 - abd الخميس 03 يناير 2019 - 16:27
الصراحة بدر يستاهل حيت الرياضة أدب قبل كل شيء
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22
9 - سعيد الالفة الخميس 03 يناير 2019 - 16:28
اوواه ..الايقاف لست مبارات فقط !!؟؟..انه حكم مخفف ويشجع على الفوضى و عدم الانضباط . مثل هدا السلوك.." العود " récédiviste ..يجب ايقافه لسنتين مثل العاب القوى للحفاظ على نظافة اللعبة..
والله ايلا زوينة..مرو هررس لواحد وجهو...اوز في الاخير تصوور معاه كايبتسم !!.. اوو دابا الحكم ..السبان..السبان..لاعبين مع سببرة .
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15
10 - rajaoui الخميس 03 يناير 2019 - 16:28
Comme rajaoui depuis les Annees 70s, le raja d’aujourd’hui n’est pas celle du passé. Dommage! Tous les pays sont entrain de de developer et nous On recule et on blame le gouvernement pour tous nos malheurs
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8
11 - محمد الخميس 03 يناير 2019 - 16:34
أيها الجمهور المغربي الحر، الجامعة أفسد ت الكرة المغربية،يجب أن نقف ضد هذه الجامعة التي تفعل ما تشاء لمصلحة من تشاء، حكام ليس لهم مستوى يعينون لأجل إفساد تقدم بعض الفرق، ويغلقون الملاعب في وجوه الأندية ،الحديث هنا عن الرجاء الوداد مراكش وجدة والحسيمة،الحسيمة أكثر من سنة يلعب خارج الحسيمة ،مع العلم أن الملعب جاهز منذ أكتوبر ، وعقاب بعض الأندية يصب في مصلحة نادي معين يعرفه الجميع ولا يعاقب هذا النادي إطلاقا ،مع أن حارسه المرمى سب جمهور الرجاء. ..
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-9
12 - Bozar الخميس 03 يناير 2019 - 16:44
نعم بانون يتعمد هده التصرفات اما لكونه يريد الرحيل من الرجاء لكي يستفيد ماديا من صفقة انتقاله ..اما لانه يرد على لقجع بوصفه مهندس اقصاءه من المونديال ...وفي كلا الحالتين هو مخطئ يجب على سي فتحي جمال ان يتدخل ليرده الى جادة عقله لانه لاعب مدافع موهوب وينتضره مستقبل واعد لكن يجب عليه ان يتصرف بحكمة وسط الملعب وحتى خارجه لان المتربصين به هم كثيرون وهم من يتربصون بالرجاء ولا هم لهم سوى عرقلة مسارها و تشويه صورتها لكن الرجاء قويه هي قاهرة الكبار قهرت الاهلي المصري وأذلت وداد البطة و حطمت الترجي بعبع افريقيا .....اما انت يا سوسي ودادي فأنا لا ادري من انت سير الله يعفو عليك
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-7
13 - منتبع الخميس 03 يناير 2019 - 17:02
كان على لجامعة توقيف بانون بعد مقابلة خريبكة حينما تهجم على الحكم
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2
14 - jawad الخميس 03 يناير 2019 - 17:04
الرياضة أخلاق و أداب قبل أن تكون لعبة . أتمنى من النوادي المغربية أن تهتم بتربية لاعلبيها قبل التدريب . لاحظوا كيف أصبح أكبر عنيف في الكرة (سواريز) داخل المنظومة البرشلونية فالفريق لديه أطباء و دكاترة في جميع الاختصاصات .
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1
15 - رشيد الخميس 03 يناير 2019 - 17:07
بصراحة بانون ليس لديه أخلاق عالية حله كحال مجموعة من اللعبين لكن نحس وكان الرجاء مستهدفة أولا بانون لايستحق البطاقة الحمراء واللعب ليس وحده اللدي يسب الحكم في البطولة، بالإضافة إلى الضربات الجزاء الصحيحة التي لم تحسب للرجاء والضربات الجزاء الغير الصحيحة التي تحسب ضد الرجاء اضافة الى الغرامات ....... والسلام عليكم
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-1
16 - عميد فريق ؟؟؟ الخميس 03 يناير 2019 - 17:10
المشكلة ليست في بانون الاعب المتهور لكن فيمن أعطاه شارة عمادة !!!

Un capitaine d' equipe c' est l' image de marque du club

الله يحفظ كيفاش غادي يتعامل في قطر ضد التوانسا أمام أعين كاميرات العالم !؟
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0
17 - sinoh الخميس 03 يناير 2019 - 17:17
يجب على ادارة الرجاء اتخاد قرار رادع لهذا الاعب لانها ليست المرة الاولى وكذلك لعلمه بضغط المباريات والخصاص الذى يعاني من الفريق بسبب الاصابات كما يجب حرمان من العمادة وان طلبت احدى الفرق هذا الاعب كان احسن له ولنا
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