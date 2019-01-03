جامعة كرة القدم تعاقب الرجاويّين بالإيقاف والغرامة

هسبورت ـ أمال لكعيدا*

أَصدرت لجنة التأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قراراتها بخصوص مؤجلات الجولات الثالثة والسادسة والعاشرة والثالثة عشر، بفرض عقوبة قاسية على عميد الرجاء البيضاوي، بدر بانون، تقضي بإيقافه النافذ عن اللعب لست مباريات.

وأوقفت اللجنة المذكورة بدر بانون لست مباريات وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، معللة ذلك بكونه "قام بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان بشتم الحكم، مع احتساب المباراتين موقوفتي التنفيذ خلال اللقاء الذي جمع فريقه بنادي أولمبيك خريبكة برسم الجولة 7، وذلك بناء على المادتين 86 و72 من قانون العقوبات"، وفق نص القرار.

وأصدرت لجنة التأديب عقوبات مالية متفرقة على الرجاء البيضاوي، بلغت حوالي 70 ألف درهم، بسبب استعمال جماهيره للشهب النارية والرشق بالقنينات، وجمع لاعبيه لأربعة إنذارات.

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