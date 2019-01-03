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كُتّاب وآراء
جامعة كرة القدم تعاقب الرجاويّين بالإيقاف والغرامة
أَصدرت لجنة التأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قراراتها بخصوص مؤجلات الجولات الثالثة والسادسة والعاشرة والثالثة عشر، بفرض عقوبة قاسية على عميد الرجاء البيضاوي، بدر بانون، تقضي بإيقافه النافذ عن اللعب لست مباريات.
وأوقفت اللجنة المذكورة بدر بانون لست مباريات وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، معللة ذلك بكونه "قام بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان بشتم الحكم، مع احتساب المباراتين موقوفتي التنفيذ خلال اللقاء الذي جمع فريقه بنادي أولمبيك خريبكة برسم الجولة 7، وذلك بناء على المادتين 86 و72 من قانون العقوبات"، وفق نص القرار.
وأصدرت لجنة التأديب عقوبات مالية متفرقة على الرجاء البيضاوي، بلغت حوالي 70 ألف درهم، بسبب استعمال جماهيره للشهب النارية والرشق بالقنينات، وجمع لاعبيه لأربعة إنذارات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
..souvent sanctionne .lah yhdih
حط رجليك في الارض
راك ما وصلت النيبت وما ادراك ما النيبت حتى في عشر مساره.
وما وصلت ليوسف روسي حتى فالنصف.
انا البويحياوي والبياز وابرامي وحسينة راه كانو حيطان ومعمرو ضربو شي صحفي ولا تعداو ولا قاموا بشي حركة.
طرح رجليك أبا فالارض راه مصيرك دوري قطر ومشروع قهوة في الدار البيضاء اقصىً ما تحلم توصله.
السلام عليكم ورحمة الله
والله ايلا زوينة..مرو هررس لواحد وجهو...اوز في الاخير تصوور معاه كايبتسم !!.. اوو دابا الحكم ..السبان..السبان..لاعبين مع سببرة .
Un capitaine d' equipe c' est l' image de marque du club
الله يحفظ كيفاش غادي يتعامل في قطر ضد التوانسا أمام أعين كاميرات العالم !؟