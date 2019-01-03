24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:12
|18:35
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سبيك .. دعوات التكفير
- "يناير ساخن" ينتظرُ الحكومة .. هل ينقذُ الشارع "كبرياء النّقابات"؟
- مشروع خط السكك الحديدية يداعب أماني المغرب والجزائر وتونس
- المحمدية تشهد ولادة مركز للبحث العلمي والأكاديمي
- لاركو: إعدام "إرهابيي إمليل" خطأ وأجدادنا تسامحوا مع المثليّين
مبروكي يبرئ الإسلام ويتهم "غياب الديمقراطية" في جريمة شمهروش (5.00)
الحزب الإسباني "بوكس" .. عنقاء التطرّف تنبعث من رماد السياسة (5.00)
"سلفات الفقراء" في المغرب .. قروض صغيرة تواجه "فوائد كبيرة" (5.00)
- برلمانيّون وحقوقيون ينتصرون لـ"مثلي مراكش" في مواجهة "التشهير" - (141)
- لاركو: إعدام "إرهابيي إمليل" خطأ وأجدادنا تسامحوا مع المثليّين - (114)
- ماء العينين: بريئة مِن ارتداء "البيكيني" .. وسأقاضي مَن يمس سمعتي - (92)
- رئيس الحكومة: إصلاحات كبرى ترى النور خلال السنة الجديدة بالمملكة - (85)
- مشروع خط السكك الحديدية يداعب أماني المغرب والجزائر وتونس - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جامعة الكرة تقرر عدم تأجيل ديربي الوداد والرجاء بالمدينة الحمراء
انتهى الاجتماع الذي انعقد هذا المساء بحضور ممثلين عن الرجاء والوداد البيضاويين، ورئيس لجنة البرمجة، عبد الرحمان البكاوي، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وخلص إلى عدم تأجيل مباراة الديربي، والإبقاء عليها مبرمجة يوم الأحد المقبل، رغم مساعي مسؤولي الفريق "الأخضر" لتأجيل المواجهة إلى موعد لاحق.
وأوضح عبد الرحمان البكاوي، الكاتب العام للعصبة الوطنية الاحترافية، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الاجتماع انتهى قبل قليل برفض ملتمس الرجاء البيضاوي بتأجيل مباراة الديربي، بما أن مسؤولي النادي، سبق ووافقوا على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، بما فيها مكان وتوقيت إجرائها، وبالتالي الإبقاء على إقامتها، يوم الأحد المقبل، بالملعب الكبير بمراكش.
وأكد المصدر نفسه أنه تم الاحتفاظ ببرنامج باقي مؤجلات الرجاء البيضاوي، الذي سبق وطالبت إدارة الفريق "الأخضر" بتغييره.
وأشار المتحدث إلى أن المباراة الوحيدة التي سيتم إعادة النظر في موعدها هي مؤجل الجولة التاسعة، التي سيحل فيها "النسور" ضيوفا على أولمبيك آسفي، والتي ستتزامن مع موعد سفر الفريق "الأخضر" إلى ناميبيا، نظرا لكون البرمجة قد تمت قبل إجراء القرعة الخاصة بكأس "الكاف".
ومن المنتظر أن تعقد لجنة البرمجة اجتماعا ثانيا، في الأيام القليلة المقبلة، للتقرير في مصير مباراة الرجاء وأولمبيك آسفي، وتحديد موعد جديد لها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
في ظل فساد جامعة الكرة، والظلم التحكيمي الذي عايشه الفريقين، تريد الجامعة تزيين صورتها وتحريك القضية فمراكش كما العادة على ظهر أفضل جمهورين في المغرب.
الفساد والفساد ثم الفساد هو سبب الحالة التي يعيشها المغرب
* تجرى المقابلة في الوقت الذي حددته الجامعة إرضاءً لها،
و نسميها مقابلة مسبقة عن مباريات الإياب ، ونؤجل مباراة
الذهاب . وبهذا الكل يبقى بخاطره .
بين سبورت ستسجل شريط وثائقي عوض نقل مبارة كرة القدم