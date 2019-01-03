جامعة الكرة تقرر عدم تأجيل ديربي الوداد والرجاء بالمدينة الحمراء

*هسبورت - آمال لكعيدا

انتهى الاجتماع الذي انعقد هذا المساء بحضور ممثلين عن الرجاء والوداد البيضاويين، ورئيس لجنة البرمجة، عبد الرحمان البكاوي، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وخلص إلى عدم تأجيل مباراة الديربي، والإبقاء عليها مبرمجة يوم الأحد المقبل، رغم مساعي مسؤولي الفريق "الأخضر" لتأجيل المواجهة إلى موعد لاحق.

وأوضح عبد الرحمان البكاوي، الكاتب العام للعصبة الوطنية الاحترافية، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الاجتماع انتهى قبل قليل برفض ملتمس الرجاء البيضاوي بتأجيل مباراة الديربي، بما أن مسؤولي النادي، سبق ووافقوا على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، بما فيها مكان وتوقيت إجرائها، وبالتالي الإبقاء على إقامتها، يوم الأحد المقبل، بالملعب الكبير بمراكش.

وأكد المصدر نفسه أنه تم الاحتفاظ ببرنامج باقي مؤجلات الرجاء البيضاوي، الذي سبق وطالبت إدارة الفريق "الأخضر" بتغييره.

وأشار المتحدث إلى أن المباراة الوحيدة التي سيتم إعادة النظر في موعدها هي مؤجل الجولة التاسعة، التي سيحل فيها "النسور" ضيوفا على أولمبيك آسفي، والتي ستتزامن مع موعد سفر الفريق "الأخضر" إلى ناميبيا، نظرا لكون البرمجة قد تمت قبل إجراء القرعة الخاصة بكأس "الكاف".

ومن المنتظر أن تعقد لجنة البرمجة اجتماعا ثانيا، في الأيام القليلة المقبلة، للتقرير في مصير مباراة الرجاء وأولمبيك آسفي، وتحديد موعد جديد لها.

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