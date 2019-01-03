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الرئيسية | رياضة | جامعة الكرة تقرر عدم تأجيل ديربي الوداد والرجاء بالمدينة الحمراء

جامعة الكرة تقرر عدم تأجيل ديربي الوداد والرجاء بالمدينة الحمراء

جامعة الكرة تقرر عدم تأجيل ديربي الوداد والرجاء بالمدينة الحمراء
*هسبورت - آمال لكعيدا
الخميس 03 يناير 2019 - 21:00

انتهى الاجتماع الذي انعقد هذا المساء بحضور ممثلين عن الرجاء والوداد البيضاويين، ورئيس لجنة البرمجة، عبد الرحمان البكاوي، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وخلص إلى عدم تأجيل مباراة الديربي، والإبقاء عليها مبرمجة يوم الأحد المقبل، رغم مساعي مسؤولي الفريق "الأخضر" لتأجيل المواجهة إلى موعد لاحق.

وأوضح عبد الرحمان البكاوي، الكاتب العام للعصبة الوطنية الاحترافية، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الاجتماع انتهى قبل قليل برفض ملتمس الرجاء البيضاوي بتأجيل مباراة الديربي، بما أن مسؤولي النادي، سبق ووافقوا على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، بما فيها مكان وتوقيت إجرائها، وبالتالي الإبقاء على إقامتها، يوم الأحد المقبل، بالملعب الكبير بمراكش.

وأكد المصدر نفسه أنه تم الاحتفاظ ببرنامج باقي مؤجلات الرجاء البيضاوي، الذي سبق وطالبت إدارة الفريق "الأخضر" بتغييره.

وأشار المتحدث إلى أن المباراة الوحيدة التي سيتم إعادة النظر في موعدها هي مؤجل الجولة التاسعة، التي سيحل فيها "النسور" ضيوفا على أولمبيك آسفي، والتي ستتزامن مع موعد سفر الفريق "الأخضر" إلى ناميبيا، نظرا لكون البرمجة قد تمت قبل إجراء القرعة الخاصة بكأس "الكاف".

ومن المنتظر أن تعقد لجنة البرمجة اجتماعا ثانيا، في الأيام القليلة المقبلة، للتقرير في مصير مباراة الرجاء وأولمبيك آسفي، وتحديد موعد جديد لها.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - da lhouss الخميس 03 يناير 2019 - 21:11
حظ سعيد لمدرجات ملعب مراكش
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13
2 - سعيد الالفة الخميس 03 يناير 2019 - 21:16
ادعو الجماهير "المغربية" الى الحج الى مراكش لانجاح هذا الحفل الكروي والتمتع بفنيات لاعبي الفريقين
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-5
3 - Nizar الخميس 03 يناير 2019 - 21:17
قرار المقاطعة من إلتراس الرجاء والوداد كان صائبا جدا
في ظل فساد جامعة الكرة، والظلم التحكيمي الذي عايشه الفريقين، تريد الجامعة تزيين صورتها وتحريك القضية فمراكش كما العادة على ظهر أفضل جمهورين في المغرب.
الفساد والفساد ثم الفساد هو سبب الحالة التي يعيشها المغرب
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0
4 - كريم الخميس 03 يناير 2019 - 21:27
نعرف انهم لم لن يجدوا مثل هاته الفرصة للانتقام من الرجاء يريدون اللعب ضد الزنياتي لوحده كما لاحظنا في المبارتين الاخيرتين ضد بركان ووجدة الزنايتي وبنحليب الذين حضروا ولعبوا اما الباقي فاشباح يجولون في الملعب عيب ان نرى مثل ديندا نياسي جبرون العلمي الخ في الرجاء العالمي يجب محاسبة من جاء بهم الى الفريق.
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5 - وجدي الخميس 03 يناير 2019 - 21:28
فريق الرجاء . فريق ضعيف قوته في جمهوره فقط . اما الوداد فبدون السعيدي و النقاش فهو كذلك . باختصار احسن فريق في السنتين الاخيرتين هو النهضة البركانية
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6 - halim الخميس 03 يناير 2019 - 21:35
الرجا لديها الكثير من اللاعبين غير المؤهلين لأي مقابلة في كرة القدم و هذا ناتج عن سوء تدبير فريق عظيم من حجم الرجاء . و على الفريق ان يكون واقعيا وتكون له القدرة على إظهار ما لديه من احتياط و إلا فإن الفريق هو أصغر مما يظن كل مغربي . و بالمغربية ّ عريو على اكتافكم و ارو ماعندكم و باراكا من البكا ّ
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7 - abdallah marrakech الخميس 03 يناير 2019 - 21:48
انا رجاوي .كان من المفروض على الرجاء ان تستعد لهذه الاستحقاقاة بعزم اي تعزز الفريق من بداية الموسم على الاقل 19 لاعب بموستوى جيد .ولكن كدبوا على راسهم وعلى الجمهور حق ما حق الشبان كافين وزدو رقعو بواحد من تمارة .المهم خاصهم يكملوا الذهاب ب26 نقطة وفي نفس الوقت علاش ااجامعة مكانتش حازمة في اجراء المباريات المؤجلة ولكم واسع النضر
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8 - جبر الخواطر الخميس 03 يناير 2019 - 21:48
ـ هناك حل وسط بين قرار الجامعة و طلب فريق النسور و هو :

* تجرى المقابلة في الوقت الذي حددته الجامعة إرضاءً لها،
و نسميها مقابلة مسبقة عن مباريات الإياب ، ونؤجل مباراة
الذهاب . وبهذا الكل يبقى بخاطره .
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9 - مقاطعون الخميس 03 يناير 2019 - 21:56
حظ سعيد للطيور الجالسة علي مدرجات ملعب مراكش

بين سبورت ستسجل شريط وثائقي عوض نقل مبارة كرة القدم
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