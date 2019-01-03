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الرئيسية | رياضة | رونالدو يحرز على جائزة غلوب سوكر في دبي

رونالدو يحرز على جائزة غلوب سوكر في دبي

رونالدو يحرز على جائزة غلوب سوكر في دبي
هسبريس - رويترز
الخميس 03 يناير 2019 - 22:40

فاز كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بجائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم في 2018 متفوقا على الفرنسيين أنطوان جريزمان وكيليان مبابي خلال حفل في دبي الخميس.

وساهم رونالدو في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي قبل انتقاله إلى يوفنتوس في صفقة ضخمة الصيف الماضي ويتصدر حاليا ترتيب الهدافين بدوري الدرجة الأولى الايطالي.

وتسلم قائد البرتغال الجائزة من ديدييه ديشان الذي نال جائزة أفضل مدرب في العالم خلال الحفل بعد أن قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم في روسيا.

وفاز أتليتيكو مدريد الاسباني بجائزة أفضل ناد في العالم.

كما حصل كريستيانو على جائزة "أفضل هدف" بعد أن هز شباك يوفنتوس بركلة خلفية مزدوجة رائعة في دور الثمانية بدوري الأبطال الموسم الماضي.

وقال عند تسلم الجائزة "بدأ العام بشكل رائع بتسلم هذه الجائزة وبهذا الهدف الجميل وللأسف سجلت هذا الهدف في فريقي الحالي لذا لست سعيدا جدا".

وأضاف "سجلت حوالي 700 هدفا في مسيرتي وهذا الهدف بالتحديد أجمل مما اعتقدت في البداية".

وخلال الحفل تم تكريم النجم البرازيلي رونالدو والكرواتي زفونيمير بوبان والفرنسي بليز ماتودي بسبب مشوارهم الرياضي بجانب المدرب الايطالي فابيو كابيلو.

ومن العرب تم تكريم اللاعب السعودي السابق سامي الجابر على مسيرته ونال الإماراتي محمد عبد الله جائزة أفضل حكم عربي.

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