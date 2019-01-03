24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:12
|18:35
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سبيك .. دعوات التكفير
- "يناير ساخن" ينتظرُ الحكومة .. هل ينقذُ الشارع "كبرياء النّقابات"؟
- مشروع خط السكك الحديدية يداعب أماني المغرب والجزائر وتونس
- المحمدية تشهد ولادة مركز للبحث العلمي والأكاديمي
- لاركو: إعدام "إرهابيي إمليل" خطأ وأجدادنا تسامحوا مع المثليّين
مبروكي يبرئ الإسلام ويتهم "غياب الديمقراطية" في جريمة شمهروش (5.00)
الحزب الإسباني "بوكس" .. عنقاء التطرّف تنبعث من رماد السياسة (5.00)
"سلفات الفقراء" في المغرب .. قروض صغيرة تواجه "فوائد كبيرة" (5.00)
- برلمانيّون وحقوقيون ينتصرون لـ"مثلي مراكش" في مواجهة "التشهير" - (151)
- لاركو: إعدام "إرهابيي إمليل" خطأ وأجدادنا تسامحوا مع المثليّين - (115)
- ماء العينين: بريئة مِن ارتداء "البيكيني" .. وسأقاضي مَن يمس سمعتي - (98)
- رئيس الحكومة: إصلاحات كبرى ترى النور خلال السنة الجديدة بالمملكة - (89)
- مشروع خط السكك الحديدية يداعب أماني المغرب والجزائر وتونس - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رونالدو يحرز على جائزة غلوب سوكر في دبي
فاز كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بجائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم في 2018 متفوقا على الفرنسيين أنطوان جريزمان وكيليان مبابي خلال حفل في دبي الخميس.
وساهم رونالدو في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي قبل انتقاله إلى يوفنتوس في صفقة ضخمة الصيف الماضي ويتصدر حاليا ترتيب الهدافين بدوري الدرجة الأولى الايطالي.
وتسلم قائد البرتغال الجائزة من ديدييه ديشان الذي نال جائزة أفضل مدرب في العالم خلال الحفل بعد أن قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم في روسيا.
وفاز أتليتيكو مدريد الاسباني بجائزة أفضل ناد في العالم.
كما حصل كريستيانو على جائزة "أفضل هدف" بعد أن هز شباك يوفنتوس بركلة خلفية مزدوجة رائعة في دور الثمانية بدوري الأبطال الموسم الماضي.
وقال عند تسلم الجائزة "بدأ العام بشكل رائع بتسلم هذه الجائزة وبهذا الهدف الجميل وللأسف سجلت هذا الهدف في فريقي الحالي لذا لست سعيدا جدا".
وأضاف "سجلت حوالي 700 هدفا في مسيرتي وهذا الهدف بالتحديد أجمل مما اعتقدت في البداية".
وخلال الحفل تم تكريم النجم البرازيلي رونالدو والكرواتي زفونيمير بوبان والفرنسي بليز ماتودي بسبب مشوارهم الرياضي بجانب المدرب الايطالي فابيو كابيلو.
ومن العرب تم تكريم اللاعب السعودي السابق سامي الجابر على مسيرته ونال الإماراتي محمد عبد الله جائزة أفضل حكم عربي.