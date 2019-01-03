24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:12
|18:35
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سبيك .. دعوات التكفير
- "يناير ساخن" ينتظرُ الحكومة .. هل ينقذُ الشارع "كبرياء النّقابات"؟
- مشروع خط السكك الحديدية يداعب أماني المغرب والجزائر وتونس
- المحمدية تشهد ولادة مركز للبحث العلمي والأكاديمي
- لاركو: إعدام "إرهابيي إمليل" خطأ وأجدادنا تسامحوا مع المثليّين
مبروكي يبرئ الإسلام ويتهم "غياب الديمقراطية" في جريمة شمهروش (5.00)
الحزب الإسباني "بوكس" .. عنقاء التطرّف تنبعث من رماد السياسة (5.00)
"سلفات الفقراء" في المغرب .. قروض صغيرة تواجه "فوائد كبيرة" (5.00)
- برلمانيّون وحقوقيون ينتصرون لـ"مثلي مراكش" في مواجهة "التشهير" - (150)
- لاركو: إعدام "إرهابيي إمليل" خطأ وأجدادنا تسامحوا مع المثليّين - (115)
- ماء العينين: بريئة مِن ارتداء "البيكيني" .. وسأقاضي مَن يمس سمعتي - (98)
- رئيس الحكومة: إصلاحات كبرى ترى النور خلال السنة الجديدة بالمملكة - (88)
- مشروع خط السكك الحديدية يداعب أماني المغرب والجزائر وتونس - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مان سيتي" يسقط ليفربول ويشعل الصراع على اللقب
أشعل فريق مانشستر سيتي الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه، مساء الخميس، على المتصدر ليفربول في ملعب الاتحاد 2-1، ونجح في تقليص الفارق مع "الريدز" إلى 4 نقاط.
وسجل النجم الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، الهدف الأول لـ"السيتيزنز" في الدقيقة 42 من الشوط الأول من عرضية أرضية متقنة من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، حيث تمكن خلالها من خطف الكرة على القائم الأول للمرمى قبل أقدام المدافع ديان لوفرين ثم سددها بكل قوة في الزاوية العليا الضيقة من مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر إلى داخل الشباك.
وفي الدقيقة 64، نجح البرازيلي روبرتو فيرمينيو في إدراك التعادل بعد أن استقبل عرضية من الظهير الأيسر أندرو روبيرتسون ليضعها برأسه في المرمى.
ونجح النجم الألماني ليروي سانيه في تسجيل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 73 من الشوط الثاني.
وبعد المباراة، تجمد رصيد ليفربول عند 54 نقطة، لكنه يظل في الصدارة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.