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الرئيسية | رياضة | "مان سيتي" يسقط ليفربول ويشعل الصراع على اللقب

"مان سيتي" يسقط ليفربول ويشعل الصراع على اللقب

"مان سيتي" يسقط ليفربول ويشعل الصراع على اللقب
هسبريس - متابعة
الخميس 03 يناير 2019 - 23:07

أشعل فريق مانشستر سيتي الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه، مساء الخميس، على المتصدر ليفربول في ملعب الاتحاد 2-1، ونجح في تقليص الفارق مع "الريدز" إلى 4 نقاط.

وسجل النجم الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، الهدف الأول لـ"السيتيزنز" في الدقيقة 42 من الشوط الأول من عرضية أرضية متقنة من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، حيث تمكن خلالها من خطف الكرة على القائم الأول للمرمى قبل أقدام المدافع ديان لوفرين ثم سددها بكل قوة في الزاوية العليا الضيقة من مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 64، نجح البرازيلي روبرتو فيرمينيو في إدراك التعادل بعد أن استقبل عرضية من الظهير الأيسر أندرو روبيرتسون ليضعها برأسه في المرمى.

ونجح النجم الألماني ليروي سانيه في تسجيل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 73 من الشوط الثاني.

وبعد المباراة، تجمد رصيد ليفربول عند 54 نقطة، لكنه يظل في الصدارة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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