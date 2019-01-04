ملاعب الإمارات تحتضن مباريات قوية في "كأس آسيا لكرة القدم"

هسبريس - و.م .ع

تنطلق النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، السبت، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر إلى فاتح فبراير المقبل، حيث ستقام مباريات البطولة على 8 ملاعب في 4 مدن إماراتية، هي أبوظبي ودبي والعين والشارقة.

وستجمع المباراة الافتتاحية لهذه النهائيات المنتخبين الإماراتي والبحريني على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وسيديرها الحكم الأردني أدهم مخادمة.

وتعرف هذه الدورة تنافسا بين القوى الكروية التقليدية، لاسيما اليابان وكوريا الجنوبية التي تنضم إليها أيضا أستراليا حاملة اللقب والسعودية للتتويج بالبطولة.

وبرهنت الإمارات، التي تستضيف البطولة للمرة الثانية بعد نسخة 1996 حين بلغت النهائي وخسرت أمام السعودية، من خلال احتضانها نهائيات كأس العالم للأندية الشهر الماضي، على وجود شغف وحماس لكرة القدم بين الجمهور المحلي.

وفي هذا السياق، جلب تأهل فريق "العين" الاماراتي إلى نهائي مونديال الأندية، حيث واجه ريال مدريد، جمهورا مفعما بالحماس إلى ملاعب أبوظبي ومنح منتخب الإمارات بقيادة المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني قوة دفع قبل انطلاق كأس آسيا.

وتعد كأس آسيا واحدة من أبرز بطولات كرة القدم في القارة مترامية الأطراف، على الرغم من أن بدايتها لم تكن قوية، حين شاركت أربعة منتخبات فقط في البطولة، التي استضافتها هونغ كونغ في 1956 بعد عامين من تأسيس الاتحاد الآسيوي. وتعتبر أيضا ثاني أقدم بطولة قارية لكرة القدم في العالم، بعد "كوبا أمريكا" في أمريكا الجنوبية التي انطلقت في 1916.

وأكدت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019 جاهزية الإمارات لاستضافة هذه البطولة القارية وجعلها "نسخة تاريخية غير مسبوقة" من كأس الأمم الآسيوية.

وأوضحت اللجنة أن الفترة الماضية شهدت عمليات تطوير وتجديد وتوسعة للملاعب الثمانية المعتمدة لإقامة مباريات البطولة، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبا وفقا لـ"أعلى المواصفات والمعايير الدولية والمتبعة في البطولات العالمية".

وتضمنت عمليات التطوير بناء مقاعد إضافية ومناطق خارجية للجماهير وتعزيز أنظمة التذاكر ومرافق المطاعم والواجهات الخارجية والإضاءة والعشب بما يدعم أهداف اللجنة المنظمة في تقديم نسخة استثنائية من البطولة.

وستجرى المباريات على 8 ملاعب، وهي مدينة زايد الرياضية ومحمد بن زايد وآل نهيان بأبوظبي وملعبا هزاع بن زايد وخليفة بن زايد في العين وملعبا آل مكتوم ومحمد بن راشد بدبي وملعب نادي الشارقة بالشارقة.

وأوقعت القرعة منتخب البلد المنظم الإمارات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تايلاند والهند والبحرين، فيما ضمت المجموعة الثانية أستراليا حامل اللقب وسوريا وفلسطين والأردن. أما المجموعة الثالثة، فجمعت كل من كوريا الجنوبية وصيف النسخة الماضية والصين وقرغيستان والفلبين، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات إيران والعراق وفيتنام واليمن.

كما أوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة رفقة لبنان وكوريا الشمالية وقطر. وجاءت في المجموعة السادسة كل من منتخبات اليابان وأوزبكستان وعمان وتركمنستان.