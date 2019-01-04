24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3716:1318:3519:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. لمجرد ورمضان .. الاغتصاب (5.00)

  2. الحكومة وحوار التجار (5.00)

  3. رصيف الصحافة: "السويسري الداعشي" متزوج بمغربية ويجالس الخمر (5.00)

  4. قطار خارج السكة بالبيضاء (5.00)

  5. قتيل وجريحان ضمن "هجوم بسكين" في أستراليا (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | عميد نادي الرجاء: توقيفي ستّ مباريات قرار يظلمني

عميد نادي الرجاء: توقيفي ستّ مباريات قرار يظلمني

عميد نادي الرجاء: توقيفي ستّ مباريات قرار يظلمني
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*
الجمعة 04 يناير 2019 - 14:20

رَدَّ بدر بانون، عميد فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، على عقوبة التوقيف الصادرة في حقه من لدن لجنة التأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية للعبة، لست مباريات نافذة.

واعتبر عميد الرجاء، فعلى صفحته الرسمية على موقع "أنستغرام"، أن "القرار ظالم"، من خلال تأكيده على كون "مفتاح الحياة هو عدم الاستسلام عندما تشعر بالظلم".

ووجَّه بانون رسالة شكر إلى رفاقه اللاعبين وكل زملائه على "وقفتهم الرجولية"، وكذا للجماهير الرجاوية الحقيقية.

وكان بانون قد خرج بتدوينة سابقة، قبل إصدار لجنة التأديب للقرار، جاء فيها: "القائد العظيم لا يخبرك بما يجب عليك فعله، بل كيف يجب أن تفعله".

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.