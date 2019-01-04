عميد نادي الرجاء: توقيفي ستّ مباريات قرار يظلمني

هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*

رَدَّ بدر بانون، عميد فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، على عقوبة التوقيف الصادرة في حقه من لدن لجنة التأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية للعبة، لست مباريات نافذة.

واعتبر عميد الرجاء، فعلى صفحته الرسمية على موقع "أنستغرام"، أن "القرار ظالم"، من خلال تأكيده على كون "مفتاح الحياة هو عدم الاستسلام عندما تشعر بالظلم".

ووجَّه بانون رسالة شكر إلى رفاقه اللاعبين وكل زملائه على "وقفتهم الرجولية"، وكذا للجماهير الرجاوية الحقيقية.

وكان بانون قد خرج بتدوينة سابقة، قبل إصدار لجنة التأديب للقرار، جاء فيها: "القائد العظيم لا يخبرك بما يجب عليك فعله، بل كيف يجب أن تفعله".

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