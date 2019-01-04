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الرئيسية | رياضة | زوجة رونالدو تبرز بالقفطان المغربي في إمارة دبي

زوجة رونالدو تبرز بالقفطان المغربي في إمارة دبي

زوجة رونالدو تبرز بالقفطان المغربي في إمارة دبي
هسبورت - محمد فنڭار*
الجمعة 04 يناير 2019 - 17:40

شَرَّفت الإسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو، القفطان المغربي من خلال ظهورها الأنيق في حفل جائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، الذي أقيم أمس الخميس في مدينة "الجميرة" على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وتناقلت الصحف العالمية صورة جورجينا بالقفطان المغربي خلال هذا الحفل، مرافقة زوجها رونالدو وابنه رونالدو جونيور، مخلّفة تعليقات تنم عن افتخار من قبل الجمهور العربي عامة والمغربي خاصة، واصفة اختيار الزي المغربي بأنه تشريف للموروث الثقافي الوطني، لحضور وسائل إعلام من مختلف دول العالم.

وبالعودة إلى تفاصيل هذا الاختيار، قال موقع "غالية"، المختص في مجال الموضة والجمال، إن جورجينا ارتأت ارتداء زي عربي، لتقترح إحدى المصممات المغربيات القاطنات في دبي القفطان المغربي، وتدعى صوفيا بنيحيى، إلى جانب مواطنتها المغربية رشا، المختصة في مجال التجميل، وهو ما وافقت عليه عارضة الأزياء الإسبانية وزوجة رونالدو.

وأكَّد المصدر ذاته أن اللقاء جاء بعد إعجاب جورجينا بعمل خبيرة التجميل المغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزة أن زوجة النجم العالمي متواضعة جدا، وأسعدها التعامل معها.

وحصَل رونالدو على لقب أسطورة كرة القدم، وهي الجائزة المستحدثة لهذا العام، متفوقا على كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وأنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

ويُضيف رونالدو بذلك جائزة جديدة إلى سجله الذهبي، إذ سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ونال أيضا جائزة أفضل هدف في العالم لعام 2018.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - إيمان من كطالونيا الجمعة 04 يناير 2019 - 17:44
أصبح هذا الزي المغربي التقليدي الأصيل عالمي يعشقه المشاهير..
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51
2 - yaaaaaaaaadris الجمعة 04 يناير 2019 - 17:52
الناس عايشة الحياة بشكل جميل و رائع ، فاللهم لا تحرمنا و لا تحرم أي حزين من أن ينال نصيبه من مُتع الحياة ،
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48
3 - عبد الله الجمعة 04 يناير 2019 - 17:54
البعض جيش الأف الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الأجتماعي لشرعنة عمليات السرقة و السطو على الثقافة و التراث و التاريخ المغربي لكنهم فشلوا حتى في خداع شعبهم الدي أصبح يعرف كما يعرف العالم بأسره أن المغرب هو الأصل و الباقي تقليد و نسخ مزيفة و رديئة تارة تتشبه بفرنسا و تارة أخرى بالأمة المغربية لكن التشبه لا يعني أبدا أنك أصبحت من تتشبه به. أه لو كان هدا الوطن خاليا من المفسدين و المنافقين و دعات الأنسلاخ من الجلد صدقوني كان الشعب المغرب سيقود العالم الأسلامي و يحرركم كما فعلها سابقا
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29
4 - ورديغة الجمعة 04 يناير 2019 - 17:55
سيقول اخواننا الجزائريون زوجة رونالدو تبرز بالقفطان الجزائري
لانهم يتوهمون باننا سرقنا منهم القفطان
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32
5 - سليم الجمعة 04 يناير 2019 - 17:56
بعض المرضى النفسيين الذين لاهم لهم سوى المغرب، ينامون على المغرب ويستفيقون على المغرب سيدعون ان القفطان من عندهم على الرغم من ان المغرب معرةف منذ القدم بالقفطان وبالضبط من عهد الدولة المرينية، اعرف ان تعليقس سيحصد ديسكلايكات كثيرة لان مخابرات تلك الدولة جد نشيطة على صفحات الجرائد المغربية، الله يشافيهم من واحد المرض سميتو الموغريب
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48
6 - المغرب الأصل والباقي تقليد الجمعة 04 يناير 2019 - 18:07
الحمد لله المغاربة فاقو وعاقو عرفتو شحال عنينا منهم حنا المغاربة الغيورين علي تراثنا وعداتنا وتقاليدنا ولباسنا ومطبخنا المغربي في مواقع التواصل الاجتماعي.
انا شخصيا مكان عندي فكرة علي تراث المغرب بحثت في كتب ومواقع باش نفهم والحمد لله بفضلهم تعلمنا شحال من حاجة علي تاريخنا.
علي فكرة الأتراك يسمون القفطان المغربي kaftanlari fas
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6
7 - حسن المغترب الجمعة 04 يناير 2019 - 18:10
نتمنى ان يتم ازالة كلمة عربي ،
فقط يكفي القفطان المغربي، لان كذالك الامازيغ اضافو اضافة لهذا الموروث...
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8
8 - أبو إسلام الجمعة 04 يناير 2019 - 18:18
هدا قفطان لباس ديال السباحة القفطان مشى مع مواليه
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-2
9 - أبوياسر الجمعة 04 يناير 2019 - 18:21
واش متأكدين بلي هداك راه قفطان مغربي .أين هي أصالة القفطان المغربي التي تعكس حضارة البلد؟
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0
10 - الحلبي الجمعة 04 يناير 2019 - 18:23
القفطان سوري و ليس مغربي. الفن و المعمار المسمى المغربي و الأندلسي هو سوري من حضارتنا الأموية و عاصمتها دمشق.
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-18
11 - الحسين الجمعة 04 يناير 2019 - 18:30
لا اظن ان اللباس الذي ترتديه السيدة لها علاقة باللباس التقليدي المغربي .لان مفاتين السيدة ظاهرة وغير محتشم والله المستعان.
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2
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