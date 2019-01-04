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كُتّاب وآراء
زوجة رونالدو تبرز بالقفطان المغربي في إمارة دبي
شَرَّفت الإسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو، القفطان المغربي من خلال ظهورها الأنيق في حفل جائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، الذي أقيم أمس الخميس في مدينة "الجميرة" على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي.
وتناقلت الصحف العالمية صورة جورجينا بالقفطان المغربي خلال هذا الحفل، مرافقة زوجها رونالدو وابنه رونالدو جونيور، مخلّفة تعليقات تنم عن افتخار من قبل الجمهور العربي عامة والمغربي خاصة، واصفة اختيار الزي المغربي بأنه تشريف للموروث الثقافي الوطني، لحضور وسائل إعلام من مختلف دول العالم.
وبالعودة إلى تفاصيل هذا الاختيار، قال موقع "غالية"، المختص في مجال الموضة والجمال، إن جورجينا ارتأت ارتداء زي عربي، لتقترح إحدى المصممات المغربيات القاطنات في دبي القفطان المغربي، وتدعى صوفيا بنيحيى، إلى جانب مواطنتها المغربية رشا، المختصة في مجال التجميل، وهو ما وافقت عليه عارضة الأزياء الإسبانية وزوجة رونالدو.
وأكَّد المصدر ذاته أن اللقاء جاء بعد إعجاب جورجينا بعمل خبيرة التجميل المغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزة أن زوجة النجم العالمي متواضعة جدا، وأسعدها التعامل معها.
وحصَل رونالدو على لقب أسطورة كرة القدم، وهي الجائزة المستحدثة لهذا العام، متفوقا على كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وأنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.
ويُضيف رونالدو بذلك جائزة جديدة إلى سجله الذهبي، إذ سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ونال أيضا جائزة أفضل هدف في العالم لعام 2018.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
لانهم يتوهمون باننا سرقنا منهم القفطان
انا شخصيا مكان عندي فكرة علي تراث المغرب بحثت في كتب ومواقع باش نفهم والحمد لله بفضلهم تعلمنا شحال من حاجة علي تاريخنا.
علي فكرة الأتراك يسمون القفطان المغربي kaftanlari fas
فقط يكفي القفطان المغربي، لان كذالك الامازيغ اضافو اضافة لهذا الموروث...