لقجع يُشهر "الورقة الصفراء" في وجه حكام الدوري المغربي للمحترفين

هسبورت - محمد أمين متبار*

وَجَّه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توجيهاته إلى يحيى حدقة، مدير مديرية التحكيم، من أجل توخي الحيطة الحذر والاجتهاد أكثر في المباريات التي تقودها أطقم التحكيم لحساب الدوري المغربي للمحترفين، بعد كثرة الاحتجاجات على بعض الحكام في الأسابيع القليلة الماضية.

وعَلِمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن الإجراءات التي تم استخلاصها من اللقاء الذي حضره سعيد الناصيري وجواد الزيات، رئيسا الوداد والرجاء البيضاويين على التوالي، هي معاقبة كل الحكام الذين ثبت ارتكابهم أخطاء جسيمة، وحث بقية الحكام على التدقيق أكثر ومواكبة كل تفاصيل المباريات، علما أن الانتقادات طالت أيضا تعيين هؤلاء الحكام.

وأَضافت المصادر ذاتها أن عبد الرحمان البكاوي، رئيس لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية، حضر الاجتماع المذكور، الذي تم خلاله قبول طلب تأجيل مباراة أولمبيك آسفي والرجاء، التي كان مقررا إجراؤها الأسبوع المقبل، لتزامنها مع رحلة شاقة للرجاء إلى ناميبيا، تأهبا لمباراة كأس "الكاف"، مع إمكانية تأجيل مباراة شباب الريف الحسيمي؛ في حين تم رفض إحداث أي تغيير بخصوص مباراة "الديربي".

وبالنظر إلى ازدحام "أجندة" "الفريق الأخضر" هذا الموسم، وعدم وجود تواريخ ممكنة لبرمجة مباريات مؤجلة إضافية، تم الاتفاق مع جواد الزيات على إجراء مؤجّلات الفريق أمام كل من آسفي وشباب الريف، في حال تأكد التأجيل في تواريخ الاتحاد الدولي، التي قد تعرف غياب عدد من لاعبي "الفريق الأخضر" لالتزامهم مع منتخباتهم الوطنية، علما أن أندية مثل الوداد ونهضة بركان سبق لها لعبت مباريات محلية داخل تواريخ "فيفا" ودون عدد من لاعبيها الدوليين.

وكَانت إدارة الرجاء ركَّزت في مراسلتها للجنة البرمجة على المطالبة بتأجيل مباراة "الديربي" إلى موعد لاحق بداعي إمكانية وقوع أحداث شغب بين جماهير الفريقين على الطريق السيار، علما أن "الفريق الأخضر" سيكون منقوصا من عدد مهم من لاعبيه في مواجهة غريمه الوداد لأسباب مختلفة.

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