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الرئيسية | رياضة | لقجع يُشهر "الورقة الصفراء" في وجه حكام الدوري المغربي للمحترفين

لقجع يُشهر "الورقة الصفراء" في وجه حكام الدوري المغربي للمحترفين

لقجع يُشهر "الورقة الصفراء" في وجه حكام الدوري المغربي للمحترفين
هسبورت - محمد أمين متبار*
الجمعة 04 يناير 2019 - 17:00

وَجَّه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توجيهاته إلى يحيى حدقة، مدير مديرية التحكيم، من أجل توخي الحيطة الحذر والاجتهاد أكثر في المباريات التي تقودها أطقم التحكيم لحساب الدوري المغربي للمحترفين، بعد كثرة الاحتجاجات على بعض الحكام في الأسابيع القليلة الماضية.

وعَلِمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن الإجراءات التي تم استخلاصها من اللقاء الذي حضره سعيد الناصيري وجواد الزيات، رئيسا الوداد والرجاء البيضاويين على التوالي، هي معاقبة كل الحكام الذين ثبت ارتكابهم أخطاء جسيمة، وحث بقية الحكام على التدقيق أكثر ومواكبة كل تفاصيل المباريات، علما أن الانتقادات طالت أيضا تعيين هؤلاء الحكام.

وأَضافت المصادر ذاتها أن عبد الرحمان البكاوي، رئيس لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية، حضر الاجتماع المذكور، الذي تم خلاله قبول طلب تأجيل مباراة أولمبيك آسفي والرجاء، التي كان مقررا إجراؤها الأسبوع المقبل، لتزامنها مع رحلة شاقة للرجاء إلى ناميبيا، تأهبا لمباراة كأس "الكاف"، مع إمكانية تأجيل مباراة شباب الريف الحسيمي؛ في حين تم رفض إحداث أي تغيير بخصوص مباراة "الديربي".

وبالنظر إلى ازدحام "أجندة" "الفريق الأخضر" هذا الموسم، وعدم وجود تواريخ ممكنة لبرمجة مباريات مؤجلة إضافية، تم الاتفاق مع جواد الزيات على إجراء مؤجّلات الفريق أمام كل من آسفي وشباب الريف، في حال تأكد التأجيل في تواريخ الاتحاد الدولي، التي قد تعرف غياب عدد من لاعبي "الفريق الأخضر" لالتزامهم مع منتخباتهم الوطنية، علما أن أندية مثل الوداد ونهضة بركان سبق لها لعبت مباريات محلية داخل تواريخ "فيفا" ودون عدد من لاعبيها الدوليين.

وكَانت إدارة الرجاء ركَّزت في مراسلتها للجنة البرمجة على المطالبة بتأجيل مباراة "الديربي" إلى موعد لاحق بداعي إمكانية وقوع أحداث شغب بين جماهير الفريقين على الطريق السيار، علما أن "الفريق الأخضر" سيكون منقوصا من عدد مهم من لاعبيه في مواجهة غريمه الوداد لأسباب مختلفة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - لا علاقة له بالمهنة الجمعة 04 يناير 2019 - 17:10
في اغلبية الاحيان ارى حكام المباريات الاحترافية او الهوات كءنهم تخرجوا من القوات المساعدة
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2 - abdallah marrakech الجمعة 04 يناير 2019 - 17:13
ماهاذا اللغط والاسرار على انهاء البطولة في موعدها وكأن المنتخب مكون من المحليين 3 اللعابة باش كيكمل غوناغ الاءحة وباش اقولوا حق ما حق راه خاد ولاد البطولة .وكدالك كترت الهضرة على التحكيم خليوهم اخدموا راهم عارفين لمن البطولة العوجة هظا العام برافو .ورتم المباريات كيخدم الحكام فقط
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3 - اجديك الجمعة 04 يناير 2019 - 17:15
رايحة الدوري المغربي بدات تقوح في الافق؛ وقيلا تقبنا الورقة بعد الإشعاع الدي عرفته الكرة الوطنية خلال العقدين الاخيرين وتالق الفريق المغربي في المونديال الاخير؛ كان لازما ان نمشي الى الامام لكن العمس هو الدي نراه من خلال بعض الهفوات والتحكيم والشغف وعدم جاهزية بعض الملاعب وووو....وقوف لحظة تامل ومحاولة معالجة هاته الملفات امر ضروري وحتمي....
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