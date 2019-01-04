الرجاء يستغني عن خدمات لاعبه الغابوني مولير ديندا

اوعنا بلعيد

استغنى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم عن خدمات لاعبه الغابوني مولير ديندا، بعدما تم إقناعه من طرف الإدارة بفسخ عقده بالتراضي والخروج من أجل خوض تجربة احترافية جديدة تعود عليه بالنفع وعلى فريقه الحالي، لاسيما أن الطاقم التقني لم يعد مقتنعا بمستواه وإمكاناته.

وتوصل مسؤولو الرجاء إلى حل نهائي مع اللاعب ديندا، قضى بقبوله فسخ عقده بالتراضي مع الفريق والخروج خلال الانتقالات الشتوية الحالية حتى يتسنى للإدارة تأهيل بديله الكاميروني فابريس نغاه، للاستفادة من خدماته في المباراة المقبلة أمام الوداد الرياضي بعد غد الأحد.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن إدارة الرجاء دخلت في مفاوضات مع اللاعب مولير ديندا، بغية فسخ عقده بالتراضي وإقناعه بالرحيل حتى لا تقدم على فسخ عقده من جانب واحد، ما قد يدفعه إلى اللجوء إلى لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهو ما لا ترغب الإدارة الرجاوية في حدوثه.

وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة "النسور الخضر" قررت فسخ عقد ديندا حتى يتسنى لها تأهيل الوافد الجديد الكاميروني فابريس نغاه، القادم من فريق الدفاع الحسني الجديدي يوم أمس الخميس، والاستفادة من خدماته في لقاء الديربي.

وبعد قدوم الكاميروني نغاه من الدفاع الجديدي أصبح الرجاء ملزما بالتخلي عن أحد لاعبيه الأجانب الأربعة حتى يقوم بتأهيل الوافد الجديد، ليتم الاستغناء عن مولير ديندا، الذي أبان عن مستوى هزيل، فاجأ جماهير النادي التي تساءلت عن سر التعاقد معه وهو بهذا الضعف، وكيف اجتاز الاختبارات التقنية قبل توقيع العقد.

وضم الرجاء لاعبه الجديد فابريس نغاه من الدفاع الجديدي رفقة زميله المهاجم المغربي أيوب نناح، من أجل تعزيز مركز الظهير الأيسر، لاسيما أن اللاعب الأساسي عبد الجليل جبيرة يعاني من الإرهاق بسبب المباريات الكثيرة التي يخوضها، إضافة إلى معاناته من الإصابة بين فينة وأخرى.