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الرئيسية | رياضة | بوطيب يجتاز الفحص الطبي قبل الانضِمام للزمالك

بوطيب يجتاز الفحص الطبي قبل الانضِمام للزمالك

بوطيب يجتاز الفحص الطبي قبل الانضِمام للزمالك
هسبورت - عمر الشرايبي*
السبت 05 يناير 2019 - 08:43

وصل المهاجم الدولي المغربي خالد بوطيب، أمس الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، من أجل اجتياز الفحوصات الطبية الروتينية، قبل التوقيع، رسميا، في كشوفات نادي الزمالك المصري، قادما إليه من تجربة احترافية بالدوري التركي الممتاز رفقة فريق "مالاطيا سبور".

وأكَّد محمد عزيز، وكيل أعمال اللاعب، في تواصل مع "هسبورت"، أن الأمور تسير على ما يرام بخصوص انتقال بوطيب إلى الزمالك، إذ من المبرمج أن يصل بمعيته، إلى القاهرة، قبل الانتقال إلى أحد المصحات للخضوع إلى الفحص الطبي، تحت إشراف طاقم نادي الزمالك، على أن تتم مراسم التوقيع الرسمي والتقديم لوسائل الإعلام، اليوم السبت.

وفي انتظار الإعلان الرسمي، يبدو أن إدارة النادي "القاهري"، باستشارة مع المدرب السويسري كريستيان غروس، قد سارعت بضم هداف المنتخب الوطني المغربي، من أجل تعويض الرحيل المرتقب للمهاجم الكونغولي كابونغو كاسونغو، بالإضافة إلى المهاجم المغربي حميد أحداد، الذي ارتبط اسمه كثيرا بالرحيل عن الزمالك، خلال "المركاتو" الشتوي، بالرغم من تشبث الجهاز الفني باستمراره.

ومن المنتظر أن تبلغ صفقة انتقال بوطيب إلى الزمالك، أزيد من 2 مليون دولار، بموجب عقد يمتد لسنتين، لتكون ثالث تجربة خارجية للمهاجم الدولي المغربي، البالغ من العمر 31 عاما، بعد أن قضى جل مسيرته الكروية في تجارب متفرقة في فرنسا، قبل أن يحط الرحال بالدوري التركي الممتاز، سنة 2017، رفقة "مالاطيا سبور"، الذي خاض معه أزيد من 60 مباراة، سجل خلالها 24 هدفا.

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