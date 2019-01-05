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الرئيسية | رياضة | نادي إيندهوفن يثق في المغربيّين أبوخلال وايحاتارين

نادي إيندهوفن يثق في المغربيّين أبوخلال وايحاتارين

نادي إيندهوفن يثق في المغربيّين أبوخلال وايحاتارين
أوعنا بلعيد
السبت 05 يناير 2019 - 21:15

استدعى مارك فان بوميل، مدرب فريق "بي اس في ايندهوفن" الهولندي لكرة القدم، الثنائي المغربي زكرياء أبوخلال (18 سنة) ومحمد ايحاتارين (16 سنة) إلى صفوف الفريق الأول الذي سيقيم معسكرا إعداديا في الخليج؛ تأهبا لخوض النصف الثاني من الموسم.

ووجه الهولندي فان بوميل، مدرب ايندهوفن، الدعوة لأول مرة إلى الثنائي المغربي الشاب أبو خلال وايحاتارين، رفقة لاعبين آخرين من فريق الشباب، للانضمام إلى لائحة مكونة من تسعة وعشرين لاعبا من أجل الدخول في معسكر شتوي استعدادا للقادم من المواعيد.

وجاء اختيار فان بوميل للثنائي المغربي الشاب بفضل الموهبة التي يتمتعان بها وأدائهما رفقة شباب النادي، ما دفعه إلى اختيارهما من أجل الاحتكاك بلاعبي الفريق الأول الذي سيخوض تداربيه اليومية الإعدادية بأكاديمية أسباير القطرية بعد أن وقع اختيار إدارة الفريق الهولندي على المنشأة القطرية من أجل الاستعداد للشطر الثاني من البطولة.

وستتخلل معسكر الفريق الهولندي مباراة ودية سيخوضها يوم 11 يناير الجاري أمام فريق نادي بروج البلجيكي، يرتقب أن يمنح خلالها المدرب فان بوميل بعض الدقائق للثنائي المغربي لكسب المزيد من الثقة والخبرة، والاحتكاك بلاعبي الفريق الأول، بغية تصعيدهم مستقبلا للعب بشكل رسمي رفقة المجموعة.

ويحتل ايندهوفن صدارة ترتيب الدوري الهولندي الممتاز بعد مرور سبع عشرة جولة، وفي رصيده 48 نقطة حصل عليها بعد فوزه في 16 مباراة، مقابل هزيمة يتيمة. ويواجه "بي اس في" منافسة محمومة من غريمه أجاكس أمستردام، المحتل للمركز الثاني بفارق نقطتين.

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