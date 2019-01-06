الودادي اوكيشوكو يتلقى عروض احتراف في الخارج

أوعنا بلعيد

انضم فريقان يمارسان بالدوري الجزائري الممتاز إلى سباق الأندية الراغبة في الحصول على خدمات المهاجم النيجيري غابريال اوكيشوكو، لاعب الوداد الرياضي الذي بات خارج حسابات التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الفريق الأحمر.

وسبق لمسؤولي فريق شباب بلوزداد الجزائري أن عبروا عن رغبتهم في التعاقد مع المهاجم النيجيري وضمه إلى صفوف فريقهم خلال الانتقالات الشتوية الحالية، ليتلقى اللاعب المذكور عرضين أخرين من الدوري نفسه بعدما خطف اهتمام الأندية الجزائرية.

وتسعى بعض الأندية المغربية الممارسة بالقسم الأول كذلك إلى الاستفادة من خدمات اللاعب اوكيشوكو وضمه إلى صفوفها، مستغلة زهد التونسي البنزرتي في خدماته ووضعه ضمن قائمة المغادرين لعم اقتناعه بإمكاناته ومستواه.

وينكب المهاجم النيجري على دراسة العروض التي توصل بها من أجل اختيار أفضلها ليغادر فريقه الحالي بعدما فشلت تجربته رفقة "الواك" رغم النجاعة التهديفية التي أبان عليها خلال كأس إفريقيا للاعبين المحليين، بعد أن توج هدافا للمسابقة.

وتعاقد فريق الوداد الرياضي مع الهداف النيجيري غابرييل أوكيشوكو خلال الانتقالات الصيفية، بعقد يمتد لأربع سنوات، قادما من نادي أكوا يونايتد النيجيري.

وكان غابرييل، 23 سنة، قد خضع للاختبار رفقة الوداد لثلاثة أسابيع، وشارك في المعسكر التدريبي الذي أجراه الفريق بتونس قبل ضمه للفريق، لكنه فشل في حجز مكان له رفقة الحمر.