الأولمبياد الخاص المغربي في تنافس دولي بأبوظبي

هسبريس ـ مُتابعة

تستضيف أبوظبي الإماراتية، خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس المقبل، منافسات الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص ، بمشاركة 192 دولة من بينها المغرب.

ويشارك الأولمبياد الخاص المغربي في هذه التظاهرة الرياضية العالمية بوفد يضم 60 فردا؛ بينهم 41 لاعبا ولاعبة في مختلف الرياضات.

وذكر بيان للأولمبياد الخاص الإقليمي أن حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من هذه الألعاب العالمية تبلغ 1639 مشاركا، بينهم 1163 لاعبا ولاعبة من مجموع 7500 لاعب ولاعبة يشاركون في 22 رياضة أولمبية .

وأشار المصدر ذاته إلى أن سجل المغرب في دورات هذه الألعاب العالمية حافل بالمشاركات، كان آخرها ألعاب دورة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة عام 2015؛ من خلال مشاركة 36 لاعبا حيث توج المغرب بـ41 ميدالية (15 ذهبية و 18 فضية و 8 برونزية)، وكذا الألعاب العالمية بكل من أثينا باليونان 2011، وشنغهاي بالصين 2007، ودبلن بإيرلندا 2003 .

ويبلغ مجموع المشاركين في هذه الألعاب العالمية بأبوظبي 10 آلاف مشاركا يمثلون 192 دولة، بينهم 7500 لاعبا ولاعبة . ويسعى هذا الأولمبياد إلى الرفع من عدد الرياضيين والممارسين في العديد من الأنواع الرياضية، وتنمية وتطوير المهارات التقنية لدى المؤطرين والمدربين الذين ينتمون لحوالي 23 دولة بالمنطقة، وكذا تحسين جودة تدبير وتنظيم التظاهرات والملتقيات الرياضية، فضلا عن إنعاش ودعم ثقافة حقوق الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة الذين يعانون من إعاقة ذهنية .