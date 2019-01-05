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الرئيسية | رياضة | الويلزي غاريث بيل يغيب عن صفوف ريال مدريد

الويلزي غاريث بيل يغيب عن صفوف ريال مدريد

الويلزي غاريث بيل يغيب عن صفوف ريال مدريد
هسبريس - افي
السبت 05 يناير 2019 - 15:40

أعلن ريال مدريد أن لاعبه الويلزي غاريث بيل يعاني من إصابة عضلية من الدرجة الأولى، في العضلة النعلية اليسرى، ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة اسابيع.

وجاء تحديد إصابة بيل بعدما خضع لفحص بأشعة الرنين مغناطيسي، وكانقد أصيب خلال أول مباراة للريال في العام الجديد، والتي واجه فيها فياريال، الخميس الماضي، في لقاء مؤجل برسم الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وتعد العضلات النعلية نقطة ضعف لدى بيل، وهذه هي المرة الثامنة التي يتعرض فيها للإصابة بالعضلة اليسرى. وهذا هو الغياب 84 منذ انضمامه لريال مدريد؛ في 2013.

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