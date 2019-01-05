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الرئيسية | رياضة | قرار قضائي يمنع رونالدينيو من مغادرة البرازيل

قرار قضائي يمنع رونالدينيو من مغادرة البرازيل

قرار قضائي يمنع رونالدينيو من مغادرة البرازيل
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 05 يناير 2019 - 17:34

أصدر قاض برازيلي قرارا بمنع أسطورة كرة القدم رونالدينيو من السفر خارج البلاد ، وذلك بسبب عدم تسديده غرامة فرضت عليه مع شقيقه.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن رونالدينيو وشقيقه منعا من السفر خارج البرازيل بسبب الغرامة المفروضة عليهما، والبالغة قيمتها 1.75 مليون جنيه إسترليني.

وكان من المقرر أن يشارك رونالدينيو في مؤتمر دبي الرياضي الدولي،والذي شهد أيضا حفل جوائز "غلوب سوك"ر، لكن اللاعب الدولي البرازيلي السابق منع من السفر وتمت مصادر جواز سفره مثل شقيقه.

وأصدر القاضي البرازيلي القرار في نونبر الماضي، وكان رونالدينيو خارج البلاد وقتها، ولكنه عاد في فترة "أعياد الميلاد"، وقامت السلطات بحجز جواز سفره لمنعه من الرحيل إلى حين تسوية الوضعية.

وكان المدعي العام البرازيلي قد صرح، مؤخرا، بقوله: "يبدو أننا نتعامل مع وضع يسخر فيه الطرف المذنب بوضوح من القانون أمام المجتمع البرازيلي والعالم".

جدير بالذكر أن الإدعاء العام البرازيلي وقع غرامة على رونالدينيو وشقيقه بتهمة "الاعتداء على البيئة"، في قضية ذات صلة بمحمية طبيعية في بورتو أليغري البرازيلية، وكان ذلك عام 2015.

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