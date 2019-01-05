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الرئيسية | رياضة | المدافع مروان دا كوستا يلتحق باتحاد جدّة السعودي

المدافع مروان دا كوستا يلتحق باتحاد جدّة السعودي

المدافع مروان دا كوستا يلتحق باتحاد جدّة السعودي
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 05 يناير 2019 - 18:10

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع المدافع المغربي مروان دا كوستا لمدة موسمين.

ونشر المركز الاعلامي لاتحاد جدة مقطع فيديو يظهر فيه الوافد الجديد، مروان دا كوستا، وهو يوقع على عقود انضمامه لـ"كتيبة النمور".

كما أشار المركز الاعلامي، في بيان، أن التعاقد مع المحترف المغربي جاء بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في مدينة دبي الاماراتية.

ويسعى اتحاد جدة لتدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تحسين مركز الفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الخامس عشر، قبل الأخير، برصيد ست نقاط إلى حدود الآن.

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