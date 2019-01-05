24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:38
|16:14
|18:36
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وردي: القانون ملاذ المغربي أمام حصار الفضيحة وافتقاد النصيحة
- جمعية "العون والإغاثة" تطلق حملة جديدة لدعم كرامة أسر اليتامى
- فرنسا تشدد موقفها ضد محتجي السترات الصفراء
- ترامب وديمقراطيون يفشلون في إنهاء إغلاق الحكومة
- أمريكا تطلب رواية سعودية موثوقة بشأن خاشقجي
حركة "حماس" ترفض تهديدات عباس بحرمانها من ملايين الدولارات (5.00)
طلبة إسبان يدعون إلى إلغاء الملكية بحمل شعارات "ليسقط التاج" (5.00)
رصيف الصحافة: العدوي تحيل ملفات مؤسسات عمومية على القضاء (5.00)
كوهين ينتقد التضليل الصهيوني وإدخال "الهولوكوست" إلى المغرب (5.00)
- الوديع "يخلع" حجاب ماء العينين .. منطق الاستقواء وحرية الأفراد - (93)
- بعدَ "تحرّش" البوليساريو .. هل ينسحبُ المغرب من "لقاءات جنيف"؟ - (76)
- تشييد 100 مرحاض عمومي مقابل 6 ملايير سنتيم في الدار البيضاء - (70)
- لاركو: المغاربة يقبلون "الخنثى" ويرفضون الاعتراف بمثليي الجنس - (66)
- "البيجيدي" بمجلس النواب يتضامن مع ماء العينين - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المدافع مروان دا كوستا يلتحق باتحاد جدّة السعودي
أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع المدافع المغربي مروان دا كوستا لمدة موسمين.
ونشر المركز الاعلامي لاتحاد جدة مقطع فيديو يظهر فيه الوافد الجديد، مروان دا كوستا، وهو يوقع على عقود انضمامه لـ"كتيبة النمور".
كما أشار المركز الاعلامي، في بيان، أن التعاقد مع المحترف المغربي جاء بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في مدينة دبي الاماراتية.
ويسعى اتحاد جدة لتدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تحسين مركز الفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
جدير بالذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الخامس عشر، قبل الأخير، برصيد ست نقاط إلى حدود الآن.