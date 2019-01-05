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كُتّاب وآراء
ريبيري يجيب منتقديه بعبارات بذيئة على الأنترنيت
ظهرت منشورات تحتوي على شتائم وبذاءات، اليوم السبت، على حسابات اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك بعد أن تعرض "الجناح الفرنسي" لانتقادات واسة بسبب طلبه "شريحة لحم مغطاة بالذهب" في أحد المطاعم.
وهاجم منشوران على حساب ريبيري بموقع تويتر "الحاسدين والكارهيّن والإعلام"، غير أنّه لم يتضح ما إذا كان ريبيري كتبهما بنفسه.
ولم يعلق نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، خلال معسكره التدريبي، على هذه الواقعة بشكل فوري.
وكانت حسابات ريبيري على الإنترنت قد نشرت، في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر تقديم شريحة لحم مغطاة بالذهب له، تردد أن ثمنها حوالي 1400 دولار، مما أثار الانتقادات ضده.