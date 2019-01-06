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الرئيسية | رياضة | منحة مالية تغري لاعبي الوداد لهزم فريق الرجاء

منحة مالية تغري لاعبي الوداد لهزم فريق الرجاء

منحة مالية تغري لاعبي الوداد لهزم فريق الرجاء
أوعنا بلعيد
الأحد 06 يناير 2019 - 11:02

يراهن مسؤولو الوداد الرياضي لكرة القدم على المدرب التونسي فوزي البنزرتي ولاعبي الفريق من أجل تحقيق الفوز أمام الغريم التقليدي الرجاء الرياضي في المباراة الجارية بينهما اليوم الأحد، والتي سيحتضنها مركب مراكش الكبير ضمن لقاء مؤجل عن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي.

وقرر المكتب المسير للوداد، نظرا لأهمية المباراة، تخصيص منحة مالية مغرية بقيمة 30 ألف درهم لكل لاعب في حال تمكنهم من تحقيق الانتصار أمام النسور الخضر، خلال المواجهة القوية التي لا يمكن التنبؤ بنتيجتها النهائية بحكم خصوصياتها ومفاجأتها التي تحفل بها دائما.

ووعدت إدارة "الواك" اللاعبين بالحصول على المنحة فور تحقيق الانتصار أمام الغريم الرجاء؛ وهو ما سيخول للمدرب التونسي فوزي البنزرتي ولاعبيه الانفراد بصدارة الترتيب العام والهروب بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقهم حسنية أكادير.

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