المدرب غاريدو يكافئ بدر بانون‬ بثلاثة أيام راحة

أوعنا بلعيد

منح الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، ثلاثة أيام كراحة لبدر بانون، قائد الفريق، بسبب عدم مشاركته في الديربي الذي جمع النسور الخضر بغريمهم الأبدي الوداد الرياضي.

وعلمت هسبريس، من مصدر رجاوي، أن المدرب الإسباني متّع قائد فريقه بدر بانون بثلاثة أيام كراحة، من أجل تمكينه من قضاء بعض أغراضه الشخصية واستغلال فترة توقيفه عن خوض مباريات الرجاء بسبب عقوبة انضباطية من الجامعة ليتسنى له قضاء مآربه الشخصية.

وأضاف المصدر ذاته أن غاريدو يهدف إلى إبعاد الضغوطات عن قائد الفريق، لا سيما بعد الفترة الصعبة التي يمر منها عقب توقيفه لست مباريات من لجنة الانضباط التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بسبب الطرد الذي تعرّض له في المباراة السابقة أمام نهضة بركان وإدانته من قبل تقرير مراقب اللقاء.

ويريد مدرب الرجاء من لاعبه بدر بانون أن يكون جاهزا، لا سيما على المستويين الذهني والنفسي، ليقود النسور الخضر خلال مباراتهم المقبلة بذهاب دور سدس عشر مكرر بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمام إفريقيا ستارز الناميبي بملعب الأخير.

وعلى الرغم من غيابه عن مباراة الديربي، فقد سافر بدر بانون إلى مدينة مراكش، حيث قرر أن يساند زملاءه بالرجاء، وقام بزيارتهم بفندق الإقامة وتشجيعهم ومؤازرتهم.