"تعقيد" يحرم طنجة من موكوكو‬ قبل لقاء بركان

أوعنا بلعيد

سيجري فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، يوم غد الاثنين، مباراته القوية أمام مضيفه نهضة بركان، برسم مؤجل الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية، محروما من خدمات نجمه الجديد الدولي الكونغولي موكوكو نميمي باتيزادوي.

وسيتعذر على الطاقم التقني لفارس البوغاز الاستفادة من خدمات لاعبه موكوكو لعدم تأهيله من قبل الجامعة، حيث ينتظر المكتب المسير لاتحاد طنجة التوصل بالبطاقة الدولية للوافد الجديد ليتأكد رسميا غيابه عن مباراة الغد؛ فيما يسارع ناديه الزمان من أجل حضوره أمام الزمالك المصري، في اللقاء المقرر يوم الـ13 من يناير الجاري على أرضية المركب الكبير بمدينة البوغاز بمسابقة "الكاف".

فيما سيستفيد ممثل الكرة الشمالية من خدمات لاعبه الجديد رشيد حسني أمام الفريق البركاني، بعدما تم تأهيله رسميا من قبل الجامعة عقب التعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تجربة سابقة خاضها رفقة الوداد الرياضي.

وخاض فارس البوغاز، عشية أمس السبت، حصة تدريبية بملعب السعديين بفاس، استعدادا لمواجهة نهضة بركان. وقد شهدت الحصة التدريبية حضور نور الدين أبو الفرح، مدافع فريق الأمل، الذي قرر الطاقم التقني للفريق المناداة عليه من أجل الانضمام إلى اللائحة المستدعاة لمواجهة الفريق البرتقالي.

وسيغيب عن اتحاد طنجة كذلك كل من اللاعب بنعيسى بنعمر الموجود رفقة المنتخب الأولمبي بغامبيا، وعمر العرجون المصاب الذي من المرتقب أن يغيب لأزيد من أسبوع عن الملاعب، وحاتم الوهابي الذي أصيب في الحصة الأخيرة.

وكان اتحاد طنجة قد حطّ، زوال أمس السبت، الرحال بمدينة فاس، حيث أقام الليلة الماضية بالعاصمة العلمية؛ فيما شدّ الرحال، صباح السبت، إلى مدينة بركان.