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الرئيسية | رياضة | الدفاع الحسني الجديدي يرفض شروط نبيل الجعيدي

الدفاع الحسني الجديدي يرفض شروط نبيل الجعيدي

الدفاع الحسني الجديدي يرفض شروط نبيل الجعيدي
أوعنا بلعيد
الاثنين 07 يناير 2019 - 07:06

تعثرت المفاوضات الجارية بين فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم واللاعب نبيل الجعيدي، النجم السابق للمنتخب الوطني للفتيان، على الرغم من نجاحه في الاختبارات البدنية والتقنية، خلال مشاركته في تداريب الفريق؛ وهو ما حال دون انضمامه إلى الفريق الدكالي بالمركاتو الشتوي الحالي.

ووفق مصادر هسبريس، فقد قدّم اللاعب نبيل الجعيدي مستوى تقنيا وبدنيا جيدا خلال تداريب الفريق الدكالي، بفضل الإمكانات التي يتوفر عليها النجم السابق للمنتخب الوطني للفتيان.

وكانت إدارة الدفاع الجديدي ترغب في التعاقد مع النجم السابق للمنتخب الوطني للفتيان، لتعزيز صفوف ناديها استعدادا للشطر الثاني من البطولة الاحترافية.

ولم يتوصل اللاعب إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي الدفاع الجديدي، بعدما حاول فرض مجموعة من الشروط المالية في العقد تتعلق بمكافأة التوقيع السنوية وبالراتب الشهري؛ وهو ما رفضه المكتب المسير، على اعتبار أن مطالبه المادية مبالغ فيها، ليتم إغلاق باب المفاوضات بينهما ما حال دون توقيعه لعقد انضمامه إلى فريقه الجديد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الدفاع الجديدي وجّهت بوصلتها صوب مواهب القارة السمراء، حيث يرغب الفرنسي فيلود، مدرب الفريق، في ضم مهاجمين إفريقيين مشددا على تعزيز الخط الأمامي بلاعبين جيدين، لا سيما عقب تسريح الدولي المغربي أيوب نناح لخوض تجربة احترافية جديدة بقميص الرجاء الرياضي.

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