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كُتّاب وآراء
نابولي يجد ضالته في الدولي المغربي سفيان كيين
أبدى فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم رغبته في التعاقد مع الدولي المغربي سفيان كيين، نجم كييفو فيرونا، وضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما صرف نظره عن خدمات اللاعب الإيفواري كريستيان كوامي.
وحسب قناة سكاي سبورت الإيطالية، فقد حوّلت إدارة نابولي اهتمامها بخدمات الإيفواري كريستيان كوامي، لاعب جنوة، إلى التعاقد مع المهاجم المغربي سفيان كيين، لاعب كييفو فيرونا، بسبب المطالب المادية الكبيرة لفريق جنوة.
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب المسير لنابولي قدّم عرضا ماليا بقيمة 20 مليون أورو مقابل الاستفادة من خدمات اللاعب كوامي؛ لكن إدارة ناديه طالبت بمبلغ أكبر ليصرف فريق الجنوب الإيطالي النظر عن ضمه إلى صفوفه، مفضلا الدخول في مفاوضات جادة مع إدارة كييفو فيرونا من أجل تسريح لاعبها المغربي.
ويرغب مسؤولو نابولي في شراء عقد المغربي سفيان كيين بالانتقالات الشتوية الحالية، ثم يقوم بإعارته إلى ناديه الحالي كييفو فيرونا على أن يستفيد من خدماته انطلاقا من الصيف المقبل.
ويقدّم سفيان كيين، نجم المنتخب الوطني المغربي الأولمبي، أداء جيدا رفقة فريقه كييفو بمسابقة الدوري الإيطالي، بعدما خاض ما مجموعه 12 مباراة بين رسمي واحتياطي.