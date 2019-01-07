منعرج جديد يطل في مسلسل زياش ودورتموند

هسبورت - عمر الشرايبي*

أثار اللاعب الدولي حكيم زياش، صانع ألعاب فريق أياكس أمستردام الهولندي، جدلا كبير، في الساعات القليلة الماضية، حول مستقبله، بعد أن عاد ارتباط اسمه، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بانتقال محتمل إلى صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني، خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفاد موقع "أورو يونايتد"، المختص في أخبار الانتقالات، أن زياش عبر عن رغبته في الانضمام إلى فريق بروسيا دورتموند، وذلك منذ مرحلة "المركاتو" الجاري، بالرغم من ارتباطه بعقد رفقة "الأياكس"، يمتد إلى غاية يونيو 2021، فيما خرج زياش برسالة عبر "الانستغرام"، تم تسريبها، يعبر من خلالها عن رغبته الصريحة في الانضمام إلى النادي الألماني.

وأبدت إدارة نادي بروسيا دورتموند الألماني، منذ فترة طويلة رغبتها في الاستفادة من خدمات زياش، بلغ حد الاتفاق المبدئي، بتوصية من المدرب الهولندي بينر بوس، حينها، الذي سبق له أن أشرف على تدريب اللاعب المغربي، لما كان على رأس العارضة التقنية لفريق أياكس أمستردام، إلا أن مسار المفاوضات توقف، بالنظر إلى قيمة الشرط الجزائي الذي يتضمنها عقد نجم الدوري الهولندي.

مسلسل زياش ودورتموند، لم يقف عند تعثر المفاوضات، حيث عاد اللاعب، في حوار مطول مع إحدى المجلات الهولندية، ماي الماضي، عبر خلاله عن إعجابه بالفريق الألماني وطريقة لعبه، مؤكدا أن الأخيرة تناسبه، فضلا عن الميزات التي قد يستفيد منها اللاعب الدولي المغربي من الانتقال إلى ألمانيا، على المستوى الشخصي، إذ لا تبعد مدينة دورتموند كثيرا عن أينشخيده، حيث يستقر زياش رفقة أسرته الصغيرة.

في هذا السياق، صرّح زياش، قائلا "لو كنت سأختار، لرجحت وجهة ألمانيا، لكنني سأنتظر التوصّل بعرض من دورتموند (ضاحكا).. أستغرق ساعة بالسيارة من بيتي إلى هناك، خاصة أنني لست من هواة السفر عبر الطائرة، إذ أشعر بالقلق في بعض الأحيان، كما كان الشأن خلال إحدى الرحلات رفقة المنتخب الوطني صوب الرأس الأخضر، حيث أتذكر أن السفر جوا استغرق ثلاث ساعات ونصف".

وفي انتظار ما سيسفر عنه "مركاتو" هذا الشتاء، يبدو أن موضوع انتقال زياش إلى دورتموند، سيشهد فصولا أخرى، لاسيما أن إدارة ناديه الحالي، ترغب في الاحتفاظ به، على الأقل، إلى غاية نهاية الموسم، لما ينتظر أياكس من رهانات كبيرة، أبرزها خوض ثمن نهائي دور أبطال أوروبا، بالإضافة إلى المنافسة على لقب دوري "الإرديفيزي" مع الغريم "بي إس في" أيندهوفن.