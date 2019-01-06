في "ديربي مشوق" .. وداد البيضاء يُقلم مخالب "النسور الخضراء"

هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج (صورة: منير امحيمدات)

نجح فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، في هزم غريمه الرجاء، بهدف نظيف، في مباراة الديربي المؤجل عن الجولة العاشرة من البطولة، التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية الملعب الكبير لمراكش، وعرفت عزوف كبير للجماهير.

وعرفت بداية مجريات المواجهة، إيقاع ونسق مرتفع من عناصر الفريقين، إذ تبادل لاعبو الغريمين بعض المناورات الهجومية، كانت الأخطر منها من جانب عناصر الوداد، في الوقت الذي شكلت الهجمات المرتدة من جانب عناصر الرجاء، بعض الخطورة على دفاع وحارس الوداد.

وتواصل ضغط العناصر الودادية وأفضليتهم في باقي دقائق الشوط الأول، حيث كان المدافع محمد الناهيري، قريبا من هز شباك الزنيتي، برأسية قوية، في حدود الدقيقة 15، غير أن العارضة حرمته من ذلك، ليستمر المد الهجومي لرفاقه، بحثا عن هدف التقدم.

واتسمت باقي أطوار "الديربي" بسيطرة ميدانية لأبناء المدرب فوزي البنزرتي، غير أنها بقيت عقيمة ودون فعالية، بفعل الانتشار الجيد لأبناء خوان كارلوس غاريدو، في الخط الخلفي، إذ تمكنوا من إجهاض كل التحركات الهجومية لمحمد أوناجم ورفيقه أمين تيغزوي.

وشهد إيقاع الجولة الأولى، تراجعا كبيرا خلال دقائق الثلث الأخير، حيث اضطر الحكم رضوان جيد، إلى إطلاق صافرته وتوقيف المباراة في أكثر من حالة، بفعل اصطدامات متكررة بين عناصر الفريقين، قبل أن تنهي صافرته تفاصيل الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.

وانطلقت مجريات الجولة الثانية، على وقع مناورات هجومية متبادلة من الجانبين، كانت الأبرز منها عن طريق رأسية لمحمد الناهيري، في الدقيقة 51، تصدى لها الحارس "الرجاوي" أنس الزنيتي، بنجاح، فيما غابت اللمسة الأخيرة عن الكرات الهجومية لعناصر الرجاء.

وارتفع مجددا نسق المواجهة في الشوط الثاني، تبادل في ظله الفريقين العديد من محاولات التهديف، إذ تحسن كثيرا أداء الرجاء في النصف الثاني للنزال، حيث أتيحت أبرز فرصة للتهديف في المواجهة من جانبهم لزكرياء حدراف، في الدقيقة 59، دون أن يستثمرها بالشكل الأمثل.

وكثف الفريقين من مناوراتهم الهجومية بحثا عن هدف حسم النقاط الكاملة للمباراة، قبل أن تثمر هجمات الرجاء، احتساب الحكم رضوان جيد، ركلة جزاء للنسور في الدقيقة 68، إلا أن عبد الرحيم الشاكير، فشل في ترجمتها إلى الهدف، لتتواصل سيطرة الأصفار على النتيجة.

في الربع ساعة الاخيرة من المواجهة، حاول رفاق العميد إبراهيم النقاش، اقتناص هدف الفوز، من خلال سيطرتهم المطلقة على اللعب والضغط على مرمى العميد أنس الزنيتي، الشيء الذي تحقق في حدود الدقيقة 78، عن طريق اللاعب البديل إسماعيل الحداد، بعد استغلاله تراخي وفراغ في دفاع الرجاء.

وخاض الرجاء الدقائق الـ10 الأخيرة، بنقص عددي بعد طرد زكرياء حدراف، بسبب حركة لا أخلاقية اتجاه جماهير فريقه، قبل أن يطرد أيضا محمد الناهيري، من جانب الوداد في الثواني الأخيرة، لتنهي صافرة الحكم جيد، مجريات المباراة بفوز هام للوداد، عزز به رصيده في سبورة ترتيب البطولة، إذ رفعه إلى النقطة 27 في الصدارة، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الرجاء في 17 نقطة في المركز السادس.