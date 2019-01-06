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الرئيسية | رياضة | كأس آسيا .. الأردن يهزم أستراليا حاملة اللقب

كأس آسيا .. الأردن يهزم أستراليا حاملة اللقب

كأس آسيا .. الأردن يهزم أستراليا حاملة اللقب
هسبريس - و.م.ع
الأحد 06 يناير 2019 - 16:25

استهل المنتخب الأردني مشواره في كأس آسيا "الإمارات 2019" بالفوز على نظيره الأسترالي حامل اللقب بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت اليوم الاحد على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

و أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب أنس بني ياسين في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

وقدم المنتخب الأردني مباراة جيدة لاسيما على المستوى الدفاعي حيث نجح في التصدي لهجمات المنتخب الأسترالي خلال هذا اللقاء الذي شهد تألق الحارس عامر شفيع.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الأردني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة المنتخبين الفلسطيني والسوري. وكان المنتخب الأردني قد خرج من الدور الأول لنسخة 2015 في أستراليا، بعدما بلغ ربع النهائي مرتين في 2004 (المشاركة الأولى) و2011.

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