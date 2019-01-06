الهند تقسو على التايلاند برباعية في كأس آسيا

هسبريس - د.ب.أ

حقق المنتخب الهندي فوزا مستحقا على نظيره التايلاندي 4 / 1 ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم آسيا 2019 لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الهندي بهدف سجله سونيل شيتري في الدقيقة 27 من ركلة جزاء وتعادل المنتخب التايلاندي عن طريق تيراسيل دانجدا في الدقيقة 33 ،وأضاف سونيل شيتري الهدف الثاني للمنتخب الهندي في الدقيقة 47 ثم سجل أنيرودا ثابا الهدف الثالث للمنتخب الهندي في الدقيقة، 68 قبل أن يختتم المنتخب الهندي أهدافه عن طريق جيجي لالبخلوا في الدقيقة 80.

وحصد المنتخب الهندي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة الأولى بفارق نقطتين أمام المنتخبين الإماراتي والبحريني، اللذان تعادلا 1/1 أمس في افتتاحية مباريات البطولة، وظل المنتخب التايلاندي بلا نقاط في قاع الترتيب.

جاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وظهرت محاولات الفريقان للسيطرة على وسط الملعب من أجل اتخاذه كقاعدة لشن الهجمات، ولكن كلاهما فشل في احكام سيطرته على الآخر ليصبح اللعب سجالا بين الفريقين.

وبمرور الوقت استحوذ المنتخب الهندي على الكرة وحاول شن هجمات على مرمى المنتخب التايلندي من خلال لعب الكرات العرضية لكنه فشل في اختراق دفاعاته، في المقابل كانت هجمات المنتخب التايلاندي أكثر خطورة حيث اعتمد على التسديد من خارج منطقة الجولاء.

وجاءت أولى الهجمات الخطيرة من نصيب المنتخب التايلاندي في الدقيقة السادسة ،عندما سدد تشاناثيب سونجكراسين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس جريت سينج سانده تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة العاشرة سدد سيتيبان بوانكهان لاعب المنتخب التايلندي كرة قوية من خارج منطقة جزاء المنتخب الهندي، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس جريت سينج سانده.

ورغم وجود أفضلية نسبية للمنتخب الهندي إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة، 21 والتي كادت أن تشهد هدف التقدم للمنتخب التايلاندي عندما لعبت الكرة من ركلة حرة داخل منطقة جزاء المنتخب الهندي تصدى لها الحارس جريت سينج سانده لتحدث حالة من الارتباك داخل منطقة الست يارادت قبل أن تخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 26 احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الهندي عندما وصلت الكرة إلى أشيك كورونيس، الذي توغل بها من الناحية اليسرى ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس التايلاندجي شاتشاي بدربوم لترتد حيث لمست يد المدافع تيراثون بونماثون ليطلق الحكم صافرته محتسبا ركلة جزاء للمنتخب الهندي.

وسدد سونيل شيتري لاعب المنتخب الهندي ركلة الجزاء بنجاح داخل مرمى المنتخب التايلاندي، معلنا تقدم منتخب بلاده 1 / صفر في الدقيقة 27.

كثف المنتخب التايلاندي من محاولاته الهجومية، بحثا عن تعديل النتيجة وسط تراجع من المتخب الهندي لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه.

وتمكن المنتخب التايلاندي من تعديل النتيجة في الدقيقة 33 عندما مرر تيراثون بونماثون الكرة من ركلة حرة من الناحية اليمنى، ارتقى إليها تيراسيل دانجدا وثقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وأصبح اللعب سجالا بين المنتخبين بحثا عن تسجيل هدف التقدم لكنهما فشلا ذلك، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب حتى اطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1 بينهما.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 47 سجل المنتخب الهندي الهدف الثاني ،عندما تلقى أودانتا سينج تمريرة أمامية لينطلق بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية مرت من أمام أشيك كورونيس لتصل إلى سونيل شيتري المنطلق من الخلف ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، بدون مضايقة من مدافعي المنتخب التايلاندي، على يمين الحارس الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق الشباك.

واكتسب المنتخب الهندي الثقة بعد تسجيل الهدف الثاني، واستمرت هجماته بحثا عن تسجيل هدف ثالث يؤمن به تقدمه في الوقت الذي سادت حالة من الارتباك في صفوف المنتخب التايلاندي الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وبالرغم من المحاولات الهجومية إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 68 والتي شهدت تسجيل المنتخب الهندي للهدف الثالث عندما وصلت الكرة إلى أودانتا سينج الذي دخل منقطة جزاء المنتخب التايلاندي ومررها إلى أنيرودا ثابا الذي سدد الكرة إلى داخل المرمى.

بعد الهدف الثالث، تخلى المنتخب التايلاندي عن حذره الدفاعي وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى المنتخب الهندي بحثا عن تقليص الفارق ثم التعادل، في الوقت نفسه تراجع المنتخب الهندي لوسط ملعبه من أجل الحفاظ على تقدمه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 80 والتي شهدت تسجيل المنتخب الهندي الهدف الرابع ،عندما لعب أودانتا سينج كرة عرضية من الجانب الأيمن أبعدها شيرام بام بونج كارادكو لترتد إلى هاليشاران نارزاري الذي مررها إلى جيجي لالبخلوا الذي سددها من على حدود منطقة الجزاء إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب الهندي على نظيره التايلاندي 4 / 1.