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كُتّاب وآراء
حدراف يعتذر للزنيتي وجمهور الرجاء وينفي إهانة القميص الأخضر
غادر زكرياء حدراف، لاعب الرجاء الرياضي، مباراة الديربي أمام غريمه الوداد، في مؤجل الجولة العاشرة من الدوري الاحترافي، مطرودا بالبطاقة الحمراء، بعدما نشب خلاف بينه وبين زميله الحارس أنس الزنيتي.
وانتفض حدراف في وجه الزنيتي بعدما كان يهم بالخروج لاستبداله بالوافد الجديد أيوب ناناح، ووجه إلى زميله انتقادات كبيرة، اضطر معها الحكم رضوان جيد إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
ومباشرة بعد طرده، وضع حدراف قميصه فوق أرضية الملعب معتذرا للجماهير "الرجاوية" على تصرفه، وعلى نتيجة المباراة التي عرفت خسارة ناديه بهدف نظيف.
وفور نهاية المباراة، اعتذر حدراف مجددا، في تصريحات صحافية، عما بدر منه من تصرفات طائشة لم تكن لها أي خلفيات، بل جاءت بعفوية معهودة منه تبرر حبه الكبير لناديه واحترامه لكل مكوناته.
واعترف حدراف بأنه أخطأ بحركاته التي اعتبرها غير مقبولة ولا تعبر عن أخلاقه، موردا أنه لاعب معروف بحسن سلوكه في أي فريق جاوره، وأنه يحترم الرجاء والعقد الذي يربطه به.
وقال: "حقيقة أخطأت بتصرفي، وأقر بأني لم أتمالك نفسي بعد طردي، وأؤكد أن الأمر لن يتكرر وسأكون حذرا في المرات القادمة".
وأضاف: "أود أن أوضح نقطة مهمة، أتبرأ من تأويلات البعض التي تقول إنني أردت إهانة قميص الفريق، لم أقصد بتاتا الإساءة للرجاء، وأحترم الجماهير وجميع مكونات الفريق".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
وكما نعلم أننا عند الغضب تصدر منا أفعال قد لا تحمد عقباها علی العموم حدراف اعتذر وهذا هو الأهم عفا الله عما سلف.
اللاعبين المحترفين يركزون على الكرة ودياولنا 90 دقيقة وهم يحتجون على الحكم .
مكتب الرجاء يعلن عن توقيف لاعبه 3 ساعات فقط بعد نهاية المبارة !!!!
خطة استباقية لكي لا يتعرض الاعب لعقوبات إظافية من لجنة العقوبات بالجامعة
فمن فرنسا تابعنا هذه المبارة الشيقة التي جمعت فريقين عتيدين وهما الوداد والرجاء. ودارت في جو رياضي شيق، حتى الدقائق الأخيرة فوقع ما وقع وللأسف الشديد.
anges et doivent apprendre la discipline
الراجويين قبلو اعتذار السيد لي غلب يعف.
فان كنت منهم لن يمسك مكروه.
فان لم تكن من اصحاب الحظوة ،فاعلم انها نهايتك لا محالة.
pas comme badr banoune. apres ses multiples saloperies dans et en dehors du terrain il a les le front (santiha)pour dire il est un capitaine 3adem
in lam tastahyi fa f3al wa 9ol ma tashaa
الكرة في المغرب تفقر الشعب المغربي لا غير ..
مدربين يربحون الملايين في الشهر كأنهم يصنعون لنا الصواريخ ومستشفيات في البلد لا توجد فيها أدوية ههههه ...
سدو الملاعب فهناك أولويات أهم من هاد الصراخ وضياع الوقت والمال بدون فائدة ...
شباب ماعندو درهم في الجيب ويصفق ويطبل لناس يربحون الملايين ....