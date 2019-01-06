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الرئيسية | رياضة | حدراف يعتذر للزنيتي وجمهور الرجاء وينفي إهانة القميص الأخضر

حدراف يعتذر للزنيتي وجمهور الرجاء وينفي إهانة القميص الأخضر

حدراف يعتذر للزنيتي وجمهور الرجاء وينفي إهانة القميص الأخضر
هسبورت - محمد فنكار (صورة منير امحيمدات)
الأحد 06 يناير 2019 - 21:00

غادر زكرياء حدراف، لاعب الرجاء الرياضي، مباراة الديربي أمام غريمه الوداد، في مؤجل الجولة العاشرة من الدوري الاحترافي، مطرودا بالبطاقة الحمراء، بعدما نشب خلاف بينه وبين زميله الحارس أنس الزنيتي.

وانتفض حدراف في وجه الزنيتي بعدما كان يهم بالخروج لاستبداله بالوافد الجديد أيوب ناناح، ووجه إلى زميله انتقادات كبيرة، اضطر معها الحكم رضوان جيد إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

ومباشرة بعد طرده، وضع حدراف قميصه فوق أرضية الملعب معتذرا للجماهير "الرجاوية" على تصرفه، وعلى نتيجة المباراة التي عرفت خسارة ناديه بهدف نظيف.

وفور نهاية المباراة، اعتذر حدراف مجددا، في تصريحات صحافية، عما بدر منه من تصرفات طائشة لم تكن لها أي خلفيات، بل جاءت بعفوية معهودة منه تبرر حبه الكبير لناديه واحترامه لكل مكوناته.

واعترف حدراف بأنه أخطأ بحركاته التي اعتبرها غير مقبولة ولا تعبر عن أخلاقه، موردا أنه لاعب معروف بحسن سلوكه في أي فريق جاوره، وأنه يحترم الرجاء والعقد الذي يربطه به.

وقال: "حقيقة أخطأت بتصرفي، وأقر بأني لم أتمالك نفسي بعد طردي، وأؤكد أن الأمر لن يتكرر وسأكون حذرا في المرات القادمة".

وأضاف: "أود أن أوضح نقطة مهمة، أتبرأ من تأويلات البعض التي تقول إنني أردت إهانة قميص الفريق، لم أقصد بتاتا الإساءة للرجاء، وأحترم الجماهير وجميع مكونات الفريق".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - haaamid الأحد 06 يناير 2019 - 21:06
تصرف غير أخلاقي من لاعب له مكانة عند جمهور الرجاء. ..الزنيتي طلب منه الإسراع في الخروج فقط. أين العيب ؟ ؟
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26
2 - مواطن من الجنوب الشرقي المنسي الأحد 06 يناير 2019 - 21:09
إنما الأمم اﻷخلاق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
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25
3 - abdelhamid hani الأحد 06 يناير 2019 - 21:13
السلام عليكم ورحمة الله أنا كودادي أشهد أن زكرياء حدراف لاعب كبييير ومتخلق لكن أعتبر انفعاله لحظة غضب لا أقل ولا أكثر لذلك الرسول صلی الله عليه وسلم يوصينا بأن لا نغضب ( عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : " أوصني " ، قال : ( لا تغضب ) ، فردّد ، قال : ( لا تغضب )رواه البخاري) .
وكما نعلم أننا عند الغضب تصدر منا أفعال قد لا تحمد عقباها علی العموم حدراف اعتذر وهذا هو الأهم عفا الله عما سلف.
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54
4 - بطولة الهواة الأحد 06 يناير 2019 - 21:14
بطولة الهواة
اللاعبين المحترفين يركزون على الكرة ودياولنا 90 دقيقة وهم يحتجون على الحكم .
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31
5 - hassan الأحد 06 يناير 2019 - 21:15
ولو يعتذر يبقى لاعب هاوي حالو كحال جميع الاعبين المغاربة لا زين لا مجي بكري
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17
6 - ملاحظ الأحد 06 يناير 2019 - 21:17
لاعبين هواة في العقلية والتصرف داخل الملعب. مكاتب مسيرة هاوية أيضا في التعامل مع الأحداث !!!

مكتب الرجاء يعلن عن توقيف لاعبه 3 ساعات فقط بعد نهاية المبارة !!!!

خطة استباقية لكي لا يتعرض الاعب لعقوبات إظافية من لجنة العقوبات بالجامعة
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12
7 - ولد خريبكة الأحد 06 يناير 2019 - 21:18
اعتذار مقبول... هنيئا للوداد......و البطولة هاد العام ستكون حريزية برشيدية
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-2
8 - khd الأحد 06 يناير 2019 - 21:18
انا اضن ان بعض لاعبي الرجاء لا يستحقون ان يكونوا وسط هاد الفريق العريق. ايام َمضت كان بدر بانون قد قام بعمل شنيع ضد صحفي والان جاء دور حدراف مع الزنيتي امام الملإ وامام الجمهور. مادا يعني هادا اقول انه قلة الادب والتربية السليمة. والاعب الخلوق هو من يلجم انفعالاته امام جمهور الخضراء. ولمادا لا عبي الرجاء بالضبط. فادا بحتنا فنجد ان هادا الاعبين لم يتدرجا في فريق الرجاء. واحد من الجديدة والاخر من خريبكة.
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5
9 - youssef الأحد 06 يناير 2019 - 21:18
Ce n’est pas la première fois que les joueurs de Raja font des actes irrespectueux ou irresponsables .... j’invite la direction de Raja a leur faire des formations de mise à niveau de comportement .... tous les clubs professionnels exigent que leurs joueurs suivent ces formation : comment gérer la pression, contrôle d’émotions, positivité , etc..... ces joueurs sont devenus médiatisés et tout le monde les suivent et voir les petits détails de leurs actes à l’intérieur et à l’extérieur de stade .,,Merci
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3
10 - عبدو الأحد 06 يناير 2019 - 21:18
لا عذر لمتهور .فالحكم يرجع للفريق ، بايقافه الى الموسم الجديد ، من قبل الفريق الراجوي . لان الامور خرجت من يد الجميع ....والسبب هو الاهتمام الزاءد بالرجا : فوق الحد حتى التهديد بمقاطعة الجمهور المتهور للمقابلة الحالية .
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1
11 - فيق وعيق الأحد 06 يناير 2019 - 21:19
أغلبية اللعبين ليس لهم أي مستوى ثقافي وينحدرون من أحياء شعبية أو كرينات فلا يمكن نحاسبهم على تصرفاتهم.
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-3
12 - مكيعجب الأحد 06 يناير 2019 - 21:20
صراحة وجب التركيز على الأدب و الرقي في الحوار و اكتساب مهارات التواصل الاجتماعي في بلدنا الحبيب قبل البحث عن الإحصائيات و الأرقام في التنمية.
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5
13 - يوسف الأحد 06 يناير 2019 - 21:21
يجب البحث في حيثيات الموضوع جيدا لأن تصرف حدراف أكيد لم يأتي من فراغ لابد أنا لأنس دور فيما حدث لأنه يفرط أحيانا في توجيه اللاعبين
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4
14 - م المصطفى الأحد 06 يناير 2019 - 21:22
كان عليه كذلك أن يعتذر للجماهير التي تابعت هذه المقابلة عبر الشاشة سواء داخل المغرب او خارجه، هؤلاء الذين خجلوا مكان هذا اللاعب الذي قام بحركات لا أخلاقية، والتي لا تشرف وجه فريق من حجم الرجاء البيضاوي.
فمن فرنسا تابعنا هذه المبارة الشيقة التي جمعت فريقين عتيدين وهما الوداد والرجاء. ودارت في جو رياضي شيق، حتى الدقائق الأخيرة فوقع ما وقع وللأسف الشديد.
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15 - simo الأحد 06 يناير 2019 - 21:22
المشكل ليس في اللاعب حدراف وإنما في الظواهر الدخيلة على مجتمعنا والتي غابة فيها حسن السلوك والأخلاق. فالكلام النابي والنرفزة والتعصب وحتى العدوانية أصبحوا يسيطرون في المدارس والإدارات والبرلمان و.حتى في المساجد عندنا. خلاصة القول نحن المغاربة خسرنا وصافي.
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3
16 - hassia الأحد 06 يناير 2019 - 21:22
le BAYERN DE MUNICH vient de sanctionner Ribery qui doit payer une lourde amende pour son comportement,pas de pitié les sportifs sont pas des
anges et doivent apprendre la discipline
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3
17 - maropc الأحد 06 يناير 2019 - 21:24
ا نت لاتستحق الرجاء ولا تستحق ذالك القميص الذي وضعته على الارض ولست منزل من السماء ولاتستحي لاعب متهور مثلك مثل بانون وهرابت لاتساوي شى سواء لعبت ام جلست في خارج الملعب الملايين من البشر فى انحاء العالم مستاؤون من هذه التصرفات انا مع اسرتي نتفرج وافسدت المباراة اف لك
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18 - azedine الأحد 06 يناير 2019 - 21:33
يجب على إدارة النادي اخد الإجراءات اللازمة اتجاه التصرفات الصبيانية لبعض اللاعبين وسط الميادين الرياضية وحتى خارجها كما نقول انهم قدوة للشباب وحتى الجامعة لازم ان تعاقب كل لاعب في المجالس التأديبية من اجل الحد من هاته الظاهرةوشكرا
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19 - Sadik الأحد 06 يناير 2019 - 21:34
كودادي صراحة الرجاء بان ليا فيها غير حدراف فهاد الديربي...
الراجويين قبلو اعتذار السيد لي غلب يعف.
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20 - ياسين الأحد 06 يناير 2019 - 21:38
ولا ماشي هادشي لوقع راه الزنيتي قاليه رجع عاونا فالدفاع وهو ماعجبوش لحال تخاصم معاه وقاليه انا لاعب مضروب وبدا كيعرج وطاح وقاليهم بدلوني وشوفو دابا واش غادي طفروه صراحة برهوش وهاوي خرج علينا خلانا لعبين ناقصين تفو على تصرفات ديال لبرلهش.
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-1
21 - البشير الأحد 06 يناير 2019 - 21:39
يجب عليه الاعتذار للجمهور المغربي عامة لأن اللقطة المشينة شاهدها الجميع خلف التلفاز.. و في الملعب.. تصرف غير اخلاقي..
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22 - المعلم الأحد 06 يناير 2019 - 21:39
اودى اعتدرت او لم تعتدر ،القرار الاول والاخير يبقى على هل انت من اصحاب الحظوة ا م لا ؟
فان كنت منهم لن يمسك مكروه.
فان لم تكن من اصحاب الحظوة ،فاعلم انها نهايتك لا محالة.
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0
23 - xiafei الأحد 06 يناير 2019 - 21:41
la quasi totalite des gens disent que cette personne est normalement bien discipline et respectueuse . ca reaction est vraiment desolante . mais au moins il a reconnu son erreur et il demande des excuses . pardonnons le alors.
pas comme badr banoune. apres ses multiples saloperies dans et en dehors du terrain il a les le front (santiha)pour dire il est un capitaine 3adem
in lam tastahyi fa f3al wa 9ol ma tashaa
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24 - أكاديري من ألمانيا الأحد 06 يناير 2019 - 21:42
لاعب هاوي في بطولة هاوية ...
الكرة في المغرب تفقر الشعب المغربي لا غير ..
مدربين يربحون الملايين في الشهر كأنهم يصنعون لنا الصواريخ ومستشفيات في البلد لا توجد فيها أدوية ههههه ...
سدو الملاعب فهناك أولويات أهم من هاد الصراخ وضياع الوقت والمال بدون فائدة ...
شباب ماعندو درهم في الجيب ويصفق ويطبل لناس يربحون الملايين ....
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25 - افران الأحد 06 يناير 2019 - 21:43
اصبح فريق الرجاء فريق عنف كيف سمح بانون لنفسه ان يعتدي على صحافي بتلك الطريقة الوحشية ويوم كنا ننتظر ان نستمتع بمبارة في المستوى كما تعودنا من دي قبل الا اننا شاهدنا مستوى العنف من هذا اللاعب الهاوي لان الاحتراف بعيد عنه ويرمي بالقميص على الارض متناسيا ان اسياده الكبار من قبل رفعوه في المحافل الدولية حقيقة لا تستحق حمل هذا القميص لانه في الحقيقة اكبر منك بكثير
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26 - Qarfaoui Genova الأحد 06 يناير 2019 - 21:45
قال المرحوم بن بارك الجوهرة السوداء رحمه الله بأن الرياضة عامة و كرة القدم خاصة هي أخلاق و تربية قبل أن تكون ممارسة . و ما قام به حدراف اليوم خطأ في حق المقابلة بأكملها أرجو الا يتكرر مرة أخرى خصوصا من لاعب له إمكانيات محمودة .
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27 - محمد الأحد 06 يناير 2019 - 21:46
لقد اعتذر عما صدر منه في الحين وهذه مبادرة محمودة تتوفر لدى ذوي النيات الحسنة فشكرا سيدي حذراف وشكرا للجماهير الرجاوية خاصة والجماهير الرياضية عامة ولتعش كرة القدم المغربية
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28 - ملاحظ الأحد 06 يناير 2019 - 21:46
انها الكبرياء أو بالاحرى التكبر .. لم يعد لاعب الكرة خلوقا اليوم مثلما كان الجيل السابق ..فاين اخلاق الظلمي رحمه الله واين اخلاق التيمومي اطال الله عمره ..هذه فقط امثلة ونمواذج ...الآن أطفال كبار يلعبون ويمرحون ويفعلون اي شيء بل يقولون أي شيء ..حذراف كنت احترمه اليوم محا تلك الصورة من ذهني ..اصبح مثله مثل بانون .. لن احترمه بعد اليوم .
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29 - أبو عمر28 الأحد 06 يناير 2019 - 21:50
أنا من المحببين للاعب حدراف... عندما قام بذلك التصرف قلت مع نفسي سيعتذر وهذا مافعل في الملعب وبعد انتهاء المباراة.... أقول له استمر فماضيك الكبير يَجُبُّ هذه الغلطة المعزولة...
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