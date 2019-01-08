"مولودية ميسور" تستنجد بيومير لتحقيق الصعود

أوعنا بلعيد

تعاقد مسؤولو فريق مولودية ميسور لكرة القدم، المنتمي إلى القسم الأول هواة، شطر الشمال، مع الإطار الوطني الخبير عبد القادر يومير من أجل الإشراف على الفريق في القادم من المواعيد، بعقد يمتد لسنة ونصف.

وحضر مراسم توقيع العقد كل من رشيد غازي، رئيس الفريق، وحميد الزاكي، وكيل أعمال المدرب عبد القادر يومير، وبعض من أعضاء المكتب المسير ومنخرطي النادي، ليتم تكليف المدرب سالف الذكر بالإشراف على تداريب الفريق خلفا لعبد الجليل إيراوي، المقال من منصبه.

وجاء تعاقد مسؤولي الفريق مع المدرب الخبير يومير من أجل تحقيق نتائج إيجابية في شطر الإياب ضمن البطولة الوطنية قسم الهواة، شطر الشمال، ما سيخول لهم تحقيق حلم الصعود، إذ يحتل الفريق بعد مرور 15 جولة المركز الثاني عشر برصيد تسع عشرة نقطة، بعد أن تمكن من تحقيق الانتصار في خمس مباريات، بينما تعادل في أربع، وتكبد مرارة الهزيمة في ست.

وتعول مكونات مولودية ميسور على خبرة المدرب يومير من أجل قيادة الفريق لتحقيق حلم الصعود إلى القسم الموالي، إذ لا يفصل بينه ومتصدر شطر الشمال اتحاد تواركة سوى 6 نقاط، بعدما قاد في وقت سابق المدرب عبيس إلى تحقيق حلم الصعود إلى القسم الأول هواة.

ويملك المدرب الجديد لفريق مولودية ميسور خبرة طويلة، سواء بالمغرب أو خارجه، بعد أن درب مجموعة من الأندية الوطنية، منها شباب المحمدية، واتحاد سيدي قاسم، والنادي المكناسي، والكوكب المراكشي، والنادي القنيطري، والجمعية السلاوية والمغرب الفاسي وشباب الريف الحسيمي، كما خاض تجارب تدريبية أيضا في الكويت وقطر والسعودية والإمارات، كما سبق أن قاد فريق النادي المكناسي إلى تحقيق لقب البطولة المغربية الاحترافية موسم 1995.

ويتوفر يومير على سجل مشرف كمدرب، إذ حصل على بعض الألقاب في الخليج، منها كأس أمير قطر عام 1998، وكذا على الصعيد الإفريقي، حيث فاز بكأس الكؤوس الإفريقية سنة 1996 ووصل إلى ربع نهاية كأس "الكاف".