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الرئيسية | رياضة | الزمالك يحزم الحقائب لملاقاة "فارس البوغاز" بطنجة

الزمالك يحزم الحقائب لملاقاة "فارس البوغاز" بطنجة

الزمالك يحزم الحقائب لملاقاة "فارس البوغاز" بطنجة
أوعنا بلعيد
الاثنين 07 يناير 2019 - 14:15

قرر السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق الزمالك المصري لكرة القدم، استئناف التداريب الجماعية، غدا الثلاثاء، استعدادا للمباراة القوية التي ستجمع "الأبيض" بمضيفه "اتحاد طنجة" المغربي، ضمن ذهاب "الدور 32 مكرر" برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ستحل بعثة الفريق المصري بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الخميس المقبل، تم ستشد الرحال إلى مدينة طنجة من أجل مواجهة "فارس البوغاز" في مسابقة كأس "الكاف"، وذلك يوم الأحد القادم ابتداء من الساعة الرابعة عصرا.

وسيكون على رأس بعثة الفريق المصري أحمد جلال ابراهيم، نائب الرئيس الذي كلفه المكتب المديري بتقلد هذه المسؤولية، ومرافقة النادي صوب طنجة، حيث يطمح "الاتحاد" إلى تحقيق نتيجة إيجابية، ومحو أثار الإقصاء السابق أمام "شبيبة الساورة" الجزائري برسم مسابقة دوري الأبطال القارية.

وتمكن فريق الزمالك من التأهل إلى الدور الحالي بعد تخطيه عقبة القطن التشادي بنتيجة 7-2، في مجموع المباراتين، كما يواصل صدارته للدوري المصري برصيد 41 نقطة بعد مرور ست عشرة جولة، بعدما حقق الفوز في آخر مبارياته أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك المصري عزز صفوفه وخطه الهجومي بضم الدولي المغربي خالد بوطيب، قادما من نادي مالطية سبور التركي.

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