24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:15
|18:38
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية
- الجمود يشل الحياة في آيت باها ويرغم "شباب البوابة" على النزوح
- تنغير .. "الصحة العمومية" في احتضار والساكنة تدق ناقوس الخطر
- انخفاض تاريخي لفوائد قروض السكن في المملكة
- "تعقيد" يحرم طنجة من موكوكو قبل لقاء بركان
زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية (5.00)
سلا تحتفل برأس السنة الأمازيغية وسط ترقبِ إقرارها "عيدا وطنيا" (5.00)
- "مثلي مراكش": تعرضت لجريمة لا تغتفر .. وطلبت اللجوء إلى أوروبا - (204)
- إسرائيل تُطالب المغرب بتعويضات بالملايين عن "ممتلكات اليهود" - (113)
- جديد قضية "مثلي مراكش" .. الحموشي يعاقب أربعة مسؤولين أمنيين - (94)
- مغاربة يربطون شح المطر بتفشي الفواحش بالبلاد - (92)
- العدالة والتنمية: استهداف ماء العينين "أسلوب دنيء" - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الزمالك يحزم الحقائب لملاقاة "فارس البوغاز" بطنجة
قرر السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق الزمالك المصري لكرة القدم، استئناف التداريب الجماعية، غدا الثلاثاء، استعدادا للمباراة القوية التي ستجمع "الأبيض" بمضيفه "اتحاد طنجة" المغربي، ضمن ذهاب "الدور 32 مكرر" برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ستحل بعثة الفريق المصري بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الخميس المقبل، تم ستشد الرحال إلى مدينة طنجة من أجل مواجهة "فارس البوغاز" في مسابقة كأس "الكاف"، وذلك يوم الأحد القادم ابتداء من الساعة الرابعة عصرا.
وسيكون على رأس بعثة الفريق المصري أحمد جلال ابراهيم، نائب الرئيس الذي كلفه المكتب المديري بتقلد هذه المسؤولية، ومرافقة النادي صوب طنجة، حيث يطمح "الاتحاد" إلى تحقيق نتيجة إيجابية، ومحو أثار الإقصاء السابق أمام "شبيبة الساورة" الجزائري برسم مسابقة دوري الأبطال القارية.
وتمكن فريق الزمالك من التأهل إلى الدور الحالي بعد تخطيه عقبة القطن التشادي بنتيجة 7-2، في مجموع المباراتين، كما يواصل صدارته للدوري المصري برصيد 41 نقطة بعد مرور ست عشرة جولة، بعدما حقق الفوز في آخر مبارياته أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
جدير بالذكر أن فريق الزمالك المصري عزز صفوفه وخطه الهجومي بضم الدولي المغربي خالد بوطيب، قادما من نادي مالطية سبور التركي.