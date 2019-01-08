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الرئيسية | رياضة | المغربي علاش يلتحق بالدوري الأمريكي لكرة القدم

المغربي علاش يلتحق بالدوري الأمريكي لكرة القدم

المغربي علاش يلتحق بالدوري الأمريكي لكرة القدم
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 04:20

تعاقد فريق بارك رينجرز لكرة القدم، الممارس في القسم الثاني ضمن الدوري الأمريكي، مع الدولي المغربي الشاب أيوب علاش، في صفقة انتقال حر، من أجل تعزيز خط المنتصف خلال المركاتو الشتوي الحالي.

وأعلن نادي بارك رينجرز الأمريكي، عبر موقعه الرسمي، ضمه اللاعب المغربي أيوب علاش، البالغ من العمر عشرين سنة، والذي يشغل مركز وسط الميدان، بعدما أنهى ارتباطه بفريقه السابق ليرس البلجيكي، ليصبح لاعبا حرا، ما مكن النادي الأمريكي من الظفر بخدماته.

وتألق أيوب علاش وخطف الأنظار إلى موهبته في فريق ليرس البلجيكي عندما جاور فريق الشباب لأقل من 19 سنة موسم 2013، وقدم أداء متميزا، ما جعل مسؤولي النادي يرقّونه إلى الفريق الأول وهو بعمر 16 سنة، إذ خاض أول مباراة رسمية بقميص الفريق الأول أمام نادي كوكسيدي في التاسع عشر من مارس 2014.

وخاض اللاعب المغربي خلال تجربته الاحترافية في الدوري البلجيكي ستا وخمسين مباراة رفقة نادي ليرس في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين، وساهم في تسجيل ثلاثة عن طريق تمريراته الحاسمة، كما دافع عن ألوان المنتحب المغربي لأقل من عشرين سنة.

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