ترويج 10 مليارات دولار في أسواق كرة القدم بآسيا

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت دراسة اعتمد عليها الاتحاد الأسيوي في إعادة بيع حقوقه الخاصة ببطولات القارة ، وقدمتها شركة عالمية متخصصة في تقييم أصول الشركات التجارية بالعالم ومنها شركات الكرة والروابط المحترفة، عن ارتفاع القيمة التسويقية والسوقية الشاملة لكرة القدم عبر القارة إلى 10 مليارات دولار سنويا.

ولا تقتصر هذه القيمة على ميزانيات الأندية ورواتب اللاعبين والمدربين، ولكن تشمل كل ما له علاقة بكرة القدم من رواتب إداريين، وميزانيات نقل ورعاية وحقوق، وضرائب وخدمات مساعدة لرياضة كرة القدم ، حسبما أفادت صحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية اليوم الاثنين.

وكشفت الدراسة أن آسيا تفوقت تقريبا على معظم قارات العالم، وحلت في الترتيب الثاني بعد قارة أوروبا التي تعتبر كرة القدم فيها الأعلى قيمة سوقية وتسويقية بما يتجاوز الـ25 مليار يورو سنويا.

وفي توزيعة مبلغ الـ10 مليارات دولار ، احتلت ثماني دول الصدارة، وحصدت نصيب الأسد من حيث حجم ما ينفق على اللعب وكل ما يرتبط بها من وظائف وأعمال تسويقية وإدارية وغيرها، وهي أربع دول في الشرق (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا) ومثلها في الغرب (السعودية، الإمارات، قطر، إيران) .

وفي المقابل ، كان إجمالي ما ينفق ويرتبط بكرة القدم في 39 دولة آسيوية هو 1.5 مليار دولار مقسمة على كل هذا العدد، والذي يمثل نسبة هزيلة للغاية مقارنة بحجم ما ينفق في ثماني دول فقط، وهو أيضاً ما يكشف حجم الفجوة في المستويات الفنية بين الدول الـ8 المتصدرة مشهد المنافسات القارية على مستوى الأندية والمنتخبات، وبين باقي الدول الـ39، التي تعاني معظمها من عدم الإنفاق الكافي على اللعبة.

وفي الدول الـ8 ، حلت الصين في الصدارة كأكبر قوة تسويق واستثمار في كرة القدم، بواقع 3.5 مليار دولار، وهي تمثل حجم الأعمال المرتبطة بكرة القدم، والنقل التلفزيوني والرعاية والتسويق والملاعب وسوق الكرة بشكل كامل، وقوة الأندية المشاركة في الدوري وقيمتها وميزانيتها المالية وغيرها من الجوانب ذات العلاقة.

حل الدوري السعودي ثانياً على آسيا بـ1.2 مليار من حيث القيمة السوقية والتسويقية، والدوري الياباني ثالثاً بـ900 مليون دولار، وحلت الإمارات رابعاً على آسيا والثاني على الغرب بقيمة 654 مليون دولار أو (2.4 مليار درهم) . وحلت كوريا سادساً بـ430 مليوناً، وإيران سابعاً بـ 380 مليوناً، وأستراليا ثامناً بـ300 مليون.

أما حجم منظمة الاتحاد الآسيوي نفسها وما بها من أصول وأعمال وإنفاقات وقيمة تتعلق بتطوير كرة القدم وما تضخه في اللعبة بشكل عام وشامل من مساعدات وبرامج ودورات وتنظيم إداري ومتابعة وغيرها، فقدرت قيمتها التسويقية والسوقية بما يصل إلى 700 مليار دولار.