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الرئيسية | رياضة | غينيا تقبل تأجيل احتضان كأس إفريقيا للأمم سنتين

غينيا تقبل تأجيل احتضان كأس إفريقيا للأمم سنتين

غينيا تقبل تأجيل احتضان كأس إفريقيا للأمم سنتين
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 07 يناير 2019 - 17:34

وافقت غينيا على استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم لسنة 2025 بدلا من 2023.

رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أحمد أحمد، عقب لقائه مع الرئيس الغيني، قال: "أنا سعيد لموافقة غينيا على ترحيل نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تستضيفها، إلى سنة 2025 . وأنا فخور لكون رئيس الجمهورية ألفا كونديه وافق شخصيا على هذا الترحيل".

وكان الاتحاد الإفريقي اختار، سنة 2014، الدول الثلاث المنظمة للدورات المقبلة لكأس إفريقيا للأمم؛ على أن تقام في الكاميرون سنة 2019، وكوت ديفوا سنة 2021 وغينيا سنة 2023.

بعد سحب تنظيم دورة 2019 من الكاميرون، قررت الكونفدرالية الإفريقية منح الفرصة للبلاد من أجل تنظيم دورة 2021، على أن تقام دورة 2023 في كوت ديفوار، ما وضع غينيا على لائحة الانتظار.

ومن المقرر أن تعلن الكونفدرالية القارية، هذا الأسبوع، الدولة المستضيفة لدورة 2019 بدلا من الكاميرون، حيث المنافسة محصورة بين مصر وجنوب إفريقيا.

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