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الرئيسية | رياضة | "الفار" يقترب من دخول الملاعب لتفادي أخطاء تحكيم الدوري المغربي

"الفار" يقترب من دخول الملاعب لتفادي أخطاء تحكيم الدوري المغربي

"الفار" يقترب من دخول الملاعب لتفادي أخطاء تحكيم الدوري المغربي
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*
الاثنين 07 يناير 2019 - 17:00

تفاعل جمال الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع تناول الجدل الكبير المثار خلال الفترة الأخيرة حول التحكيم المغربي، بعد كل الهفوات المؤثرة للحكام التي عرفتها العديد من مباريات البطولة في الفترة الأخيرة.

وأكد جمال الكعواشي، في تصريح خص به "هسبورت"، ألا حرج لديه في الاعتراف بكونه المسؤول الأول عن ورش التحكيم وكل ما يقع بشأنه، إذ يتحمل مسؤولية كل ما وقع من هفوات تحكيمية مؤثرة في الفترة الأخيرة، وبعض الأسباب التي ساهمت في ذلك.

ونفى رئيس اللجنة المركزية، بشكل قاطع، وجود أي تدخل من جانبه في تعيينات الحكام، رغم أن ذلك يدخل ضمن صلاحياته، مؤكدا أنه ومنذ تعيينه على رأس اللجنة المركزية للتحكيم لم يسبق له أن تدخل يوما في تعيين أو توقيف أي حكم، إذ يترك الحسم في ذلك ليحيى حدقة، مدير الحكام، وأعضاء اللجنة المركزية.

وقال جمال الكعواشي إن أسبابا عديدة أسهمت في ما عاشته الصافرة المغربية خلال الأيام الماضية، يبقى الأبرز منها تجميع لجنة البرمجة لعدة مباريات قوية بين الفرق الوطنية المشاركة في المسابقات القارية في ظرف وجيز، والتزام حكام متمرسين دوليين بتدريب خارج الوطن، ما قلص من خيارات الحسم في التعيينات.

وواصل الكعواشي حديثه مع الجريدة، ليشرح كيفية إخراج تعيينات حكام مباريات كل أسبوع، إذ أكد أن يحيى حدقة، بتنسيق واستشارة مع أعضاء المديرية، هو من يضع المقترحات، لتتم مناقشتها من طرف أعضاء اللجنة المركزية الذين يبدون ملاحظاتهم بشأنها، قبل الحسم النهائي، مبرزا أنه في غالب الأحيان لا يحدث عليها أي تغيير.

وجزم المتحدث، في رده على سؤال للجريدة، بشأن تعيين حكام من صنف معين في مباريات بعض الفرق، على غرار بعض مباريات فريق نهضة بركان، أن التحكيم المغربي لا يحابي أي فريق على حساب آخر، وأن إسناد مهمة القيادة التحكيمية لمباريات الفريق المذكور تفرضها طبيعة المباريات وليس أي أمر آخر.

وكشف المسؤول التحكيمي المذكور أن الجامعة المغربية تسير في اتجاه الاعتماد على تقنية "حكم الفيديو"، إذ باشرت خلال يناير الجاري مع الاتحاد الدولي الإجراءات الأولية لذلك، لتدخل بعدها مرحلة التجريب، تمهيدًا لاعتمادها في مستقبل البطولة الاحترافية، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من الأخطاء التحكيمية التي تعرفها البطولة ستختفي عند اعتماد "الفار".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المعقول الاثنين 07 يناير 2019 - 17:15
وخا تدخل حتى الطوبة معاه ..اشيستافد المغربي...اتعجب لدولة تنفق ملايير الدراهم على جلد منفوخ ولاتنفق ربع المبلغ لاجل صحة وتعليم الشعب ..وتشغيل الشباب عوض الجلوس خلف شاشات المقاهي المنتشرة كالفطريات..لكن حتى افيون الكرة انقلب سحره على ساحريه ..بعد دوي شعارات تحمل في طياتها عبارات ملغومة ومباشرة...المرجوا النشر وشكرا
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2 - ابن سوس المغربي، stop الاثنين 07 يناير 2019 - 17:25
اش خاصك العريان الخاتم ا مولاي واش %90 من ملاعب الوطنية في حالة يرثى لها و كاميرا واحدة تدور في الملعب غادي ديرو الفار؟ و اعباد الله صوبو الملاعب الرياضية و خلويها تبان بعداك ملاعب مغطات حماية حقوق المواطن الذي يحترق تحت أشعة الشمس و يتبهدل تحت الأمطار ديرو إدارات نزيهة لديها كفاءة تسير الملاعب و صيانة مستمرة يد عاملة مهرة لديها تكوين تعرف لن تزرع العشب الطبيعي و وجهات ملاعب فيها مقاهي و نزاهة في بيع التذاكر التي تنهب مافيا الفساد جيوب المواطنين محاربة مافيا التذاكر و كل هذه الأشياء تسئ لكم يت مسؤولين و تسئ للمغرب الذي تدعون انه بلد الديمقراطية
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