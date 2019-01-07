توقيف حدراف والناهيري وغرامات للرجاء والوداد

هسبورت -آمال لكعيدا*

اجتمعت لجنة التأديب المركزية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء اليوم، لإصدار عقوباتها في الحالات التي تخللت مباراة الديربي بين الرجاء والوداد البيضاويين، لحساب مؤجل الجولة العاشرة من منافسات الدوري المغربي الاحترافي، وكذا مباراة الوداد ونهضة بركان لحساب الجولة 13.

وتم توقيف زكرياء حدراف، لاعب فريق الرجاء الرياضي، لـ3 مباريات نافذة وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي، حيث حصل على البطاقة الحمراء، إثر قيامه بحركات لارياضية اتجاه أحد زملائه، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

وقررت اللجنة المذكورة، توقيف محمد ناهيري، لاعب فريق الوداد الرياضي، لمباراتين نافذتين للعبه الخشن ضد الخصم في المباراة، التي جمعت فريقه بنادي الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

كما تم تغريم الرجاء والوداد الرياضيين، مبلغ 2000 درهم، لجمع كل منهما ثلاثة إنذارات وطرد في المباراة، التي جمعتهما أمس الأحد، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

ومن جهة أخرى، تم توقيف منير الجعواني، مدرب فريق نهضة بركان، لمباراتين نافذتين وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالوداد الرياضي، مع احتساب المباراة موقوفة التنفيذ خلال اللقاء الذي جمع فريقه بنادي أولمبيك خريبكة، مع تغريمه مبلغ 5000 درهم حيث حصل على البطاقة الحمراء لخروجه المتكرر من المنطقة الفنية، وذلك بناء على المادة 86 و72 من قانون العقوبات.

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