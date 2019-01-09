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الرئيسية | رياضة | اللاعب كيين يعيش "أسبوع الحسم" في كييفو فيرونا

اللاعب كيين يعيش "أسبوع الحسم" في كييفو فيرونا

اللاعب كيين يعيش "أسبوع الحسم" في كييفو فيرونا
أوعنا بلعيد
الأربعاء 09 يناير 2019 - 09:10

ألقى مسؤولو فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم بثقلهم بغية إنهاء صفقة انتقال الدولي المغربي سفيان كيين، لاعب كييفو فيرونا، وضمه إلى صفوفهم، بشراء عقده خلال الانتقالات الشتوية الحالية وتركه معارا لناديه الحالي إلى نهاية الموسم.

وانطلقت المفاوضات بين إدارة نابولي ونظيرتها لنادي كييفو فيرونا منذ أسبوع، وما زالت جارية، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص ضم النجم المغربي الشاب الذي يقدم عطاء كبيرا رفقة ناديه خلال مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، المختص في متابعة أخبار الانتقالات في إيطاليا، فإن إدارة "البارتينوبي" تخطط للظفر بخدمات متوسط ميدان المنتخب المغربي الأولمبي في الأيام القليلة القادمة بعد أن بلغت المفاوضات مراحلها الأخيرة، على أن يسمح للاعب بإنهاء الموسم مع فريقه الحالي تمهيدا لاستعادته مع بداية الموسم الجديد.

وترغب إدارة نابولي في إغراء كييفو فيرونا بخيار إعارة اللاعب كيين والإبقاء عليه ضمن صفوفه إلى الانتقالات الصيفية، ريثما يتم التعاقد مع خليفة له متم يونيو المقبل، وهو ما قد يساعد على إتمام الصفقة خلال الأسبوع الحالي.

ويقدم نجم المنتخب الوطني المغربي الأولمبي سفيان كيين أداء متميزا رفقة فريقه كييفو بمسابقة الدوري الإيطالي، بعدما خاض ما مجموعه 12 مباراة بين رسمي واحتياطي.

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