النفاتي يقترب من تجربة جديدة في دوري الإمارات

أوعنا بلعيد

أبدى الطاقم التقني لفريق الإمارات الإماراتي لكرة القدم رغبته في الاستفادة من خدمات المغربي آدم النفاتي، لاعب الفتح الرياضي الرباطي، وضمه إلى صفوف النادي خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفق مصدر هسبريس، فقد وافق وليد الركراكي، مدرب الفتح الرياضي، على تسريح لاعبه النفاتي والسماح له بخوض تجربة احترافية جديدة بالدوري الإماراتي، بعدما أبدى مسؤولو "الصقور" رغبتهم في ضم اللاعب المغربي أو المهاجم التونسي صابر خليفة.

وأضاف المصدر ذاته أن الصفقة المرتقبة ستكلف خزينة الإمارات الإماراتي ما يناهز 100 مليون سنتيم، وهي قيمة شراء عقد اللاعب من فريقه الحالي، على أن يتم الاتفاق مع اللاعب على باقي بنود العقد الجديد.

وسيتم توقيع عقد انضمام النفاتي رسميا إلى ناديه الإماراتي في حال اجتاز الفحوصات الطبية الروتينية بنجاح، ليحمل بذلك قميص ناديه الجديد الذي أبدى رغبة كبيرة في استقدامه.

من جانبه، طلب وليد الركراكي من إدارة النادي الرباطي التعاقد مع أسماء جديدة خلال الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تقوية خطوط فريقه، لا سيما على مستوى خط الدفاع الذي شكل صداعا في رأس المدرب بعدما استقبلت شباكه ثلاثة عشر هدفا خلال ثلاث عشرة جولة منذ بداية الدوري المغربي الاحترافي.

وضم نادي الإمارات يوم أمس، بشكل رسمي، الثنائي البرازيلي ماركوس سيلفا وكايو فيليب، لتدعيم صفوف الفريق الأول، بعدما تم الاستغناء عن خدمات الأسترالي إبيني بيرني والغيني أبو بكر سيلا، لعدم تقديمهما الإضافة المرجوة للفريق.