الليبي أنيس سالتو يرفض اللعب في الوداد والرجاء

أوعنا بلعيد

حسم الدولي الليبي أنيس سالتو، لاعب فريق أهلي طرابلس، الجدل بخصوص إمكانية خوضه في المركاتو الشتوي الحالي تجربة احترافية جديدة رفقة أحد الأندية المغربية، ويتعلق الأمر بالرجاء والوداد واتحاد طنجة.

ونفى المهاجم الليبي سالتو مغادرته ناديه الحالي أهلي طرابلس، مؤكدا بقاءه ضمن صفوفه، ليضع بذلك حدا للشائعات التي ربطت مستقبله الكروي بالانتقال إلى الدوري المغربي الاحترافي، بعدما كان مرشحا للانضمام لأحد الغريمين الرجاء أو الوداد البيضاويين، أو اتحاد طنجة.

وفي مقطع فيديو مصور، عرض على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أفاد اللاعب بأنه رفض عروضا عدة سواء من الأندية المحلية أو بالخارج، وقال: "أوجه رسالة إلى جماهير الأهلي العريقة، زعيم الأندية في ليبيا، وأحب أن أخبرهم بأنني باق مع الفريق ومستمر".

ووصف أنيس سالتو الأنباء التي ربطت مستقبله بالانتقال إلى فريق آخر بالفتنة، قائلا: "أحب أن أوجه رسالة للجماهير التي سببت فتنة بيني وبين جماهير الأهلي والتي كانت تعي جيدا أنني باق وكانت تشعر بالحسد بخصوص العلاقة الطيبة التي تجمع بيني وأنصار النادي".

وأضاف: "لقد توصلت بعدة عروض من أندية محلية وخارجية، كما رفضت عرضا من الجيران (الاتحاد الليبي) بقيمة 750 ألف دولار و7 ملايين دينار كأجر سنوي، وكل هذا من أجل نادي الأهلي، كما تنازلت على كل شيء مقابل البقاء في فريقي الحالي".