القيمة التسويقية لخدمات بلهندة تستمر في الارتفاع

أوعنا بلعيد

كشفت تقارير إخبارية تركية تقديم فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم لعرض مغر مقابل شراء عقد الدولي المغربي يونس بلهندة، لاعب غلطة سراي، وضمه خلال الانتقالات الشتوية الحالية للمساهمة في إنقاذ العميد الذي يقدم موسما كارثيا في دوري محمد بن سلمان.

وحسب صحيفة "حرييت التركية"، فقد ركزت إدارة اتحاد جدة السعودي على إغراء نظيرتها بفريق غلطة سراي بمقابل مادي يدفعها إلى التخلي عن خدمات متوسط ميدان الأسود، بعد أن تقدمت بعرض مالي يبلغ 5 ملايير سنتيم مقابل الحصول على بطاقة اللاعب.

ولن تكون مهمة الفريق السعودي بالهينة فيما يتعلق بإقناع اللاعب بلهندة بالانتقال الى الدوري السعودي، لا سيما أنه تلقى عرضين من موناكو ونيس الفرنسيين بقيمة 4 ملايير سنتيم، بعد رغبتهما في ضمه إلى صفوفهما.

ويعيش مسؤولو غلطة سراي انقساما داخليا بين الإدارة والطاقم التقني بسبب رحيل اللاعب، بعدما أبدى المدرب تشبته بخدماته فيما يرغب المكتب المسير في رحيله للتخلص من أجره السنوي الكبير؛ إذ يتقاضى اللاعب ثلاثة ملايير و500 مليون سنتيم سنويا إضافة إلى الحوافز، كما يدفع فريقه مبلغ 500 مليون سنتيم إلى نادي ديناموكييف الأوكراني كلما تأهل غلطة سراي إلى مسابقة دوري الأبطال الأوروبية.

وكلما خاض بلهندة 25 مباراة في الموسم الجديد يكون فريقه السابق ديناموكييف قد ضمن 250 مليون سنتيم المدرجة ضمن بند "المتغيرات"، ويحصل "كييف" على هذه المبالغ كل سنة، وهو ما يراه مسؤولو غلطة سراي باهظا ويدعو بالتالي إلى بيع عقده للتخلص من تكلفته.

يشار إلى أنه إذا تمكن فريق اتحاد جدة من إقناعه بعرضه وضمه إلى صفوفه، سيصبح بلهندة ثالث لاعب مغربي يحمل قميص العميد السعودي بعد مواطنيه كريم الأحمدي، ومروان داكوستا المنتقل إلى "الاتحاد" حديثا قادما إليه من نادي إسطنبول باشاك شهير، متصدر ترتيب الدوري التركي.