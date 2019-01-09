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كُتّاب وآراء
سان جيرمان يجدد عقد تيموثي وياه ويعيره لسيلتك
أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تجديد عقد مهاجمه تيموثي وياه، نجل المهاجم الأسطوري جورج وياه رئيس ليبيريا الحالي، وإعارته حتى نهاية الموسم لسيلتك الاسكتلندي.
وأوضح النادي، في بيان، أن وياه (18 عاما) مدد عقده لمدة عام وسينتقل على سبيل الاعارة إلى سلتيك؛ الذي لن يكون له حق الشراء مع نهاية العقد.
وخاض وياه، الذي انضم لـPSG في يوليوز 2017، ست مباريات مع الفريق الاول، وسجل خلالها هدفين.
وكتب وياه على انستغرام، في 25 من الشهر الماضي حين أعلن عن خروجه من النادي في فترة الانتقالات الشتوية، "أشكر المشجعين على دعمي الدائم وكذلك المدربين وزملائي لمساعدتي لكي أشعر دائما بأنني جزء من هذه الأسرة. هذه الشهور كانت عظيمة حتى لو لم ألعب فيها كثيرا".
وخاض وياه مباراته الأولى رسميا مع الفريق الأول في سان جيرمان في 3 مارس، خلال مواجهة تروا بالدوري، والتي فاز فيها فريق العاصمة بحصة 0-2، ولكنه لم يشارك بعدها كثيرا تحت قيادة المدير الفني توماس توخيل.