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الرئيسية | رياضة | رسميا.. تنظيم نهائيات "كان 2019" يعود إلى مصر

رسميا.. تنظيم نهائيات "كان 2019" يعود إلى مصر

رسميا.. تنظيم نهائيات "كان 2019" يعود إلى مصر
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:13

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فوز الملف المصري بتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2019 شهر يونيو المقبل، ليتفوق على نظيره الجنوب إفريقي خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" المنعقد في العاصمة السنغالية داكار.

وحصلت مصر، الأكثر تتويجا بلقب البطولة 7 مرات، على 16 صوتا مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا؛ وامتناع اتحاد محلي واحد عن التصويت.

جدير بالذكر أن "الكاف" كان قد سحب تنظيم "CAN2019" من الكاميرون بسبب البطء في توفير التجهيزات التي تحتاجها هذه التظاهرة القارية.

تعد هذه المرة الخامسة التي تنظم فيها مصر البطولة، بعد أعوام (1959، 1974، 1986، 2006)، ومن المقرر أن تقام من 15 يونيو حتى 13 يوليوز المُقبل، وتضم 24 منتخبا لأول مرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:21
بالتوفيق لاشقائنا المصريين و نتمنا لهم كل الخير
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34
2 - توفيق الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:21
مصر ستنظم كأس أفريقيا وستفوز بالنهائي
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23
3 - سكريتي 12 ساعة متواصلة الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:21
مصر اقول مبروك لمضر ايضا فوز باللقب
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20
4 - مغرب الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:23
شكراً للسلطات المغربية التي منحت لهم التنظيم و اللقب على طبق من ذهب
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24
5 - ahmed الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:27
سبحان مغير الأحوال الجميع منذ سنه يقول ستسحب من الكاميرون وتذهب للمغرب الان الكأس في القاهرة
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28
6 - ريفي2 الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:27
وبعد ذلك سيسند تنظيم الكأس للمغرب لأن مصر ينعدم فيها الامن بسبب المعتوه اليهودي الاصل السيسي.
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-43
7 - زكرياء المغربي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:29
مبروك لمصر شعبا وحكومة على هذا الفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019
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31
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