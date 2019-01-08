24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:16
|18:39
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بوريطة: سلطنة عمان شريك موثوق بالنسبة للمغرب
- فيصل الشعبي يخلف أمه على رأس "يينا هولدينغ"
- اسليمي ومناورات البوليساريو
- طلبة جامعة نرويجية يحيوون ذكرى قتل السائحتين الأجنبيتين بإمليل
- الهايج والحريات الفردية
جطو يوصي بانسحاب "صندوق التدبير" من السياحة والخشب والسكن (5.00)
بعد إنهاء "أزمة بنشماش" .. حزب الأصالة والمعاصرة يحضّر الانتخابات (5.00)
- البوليساريو تتحدى الأمم المتحدة وتدشن "إدارات" في مناطق عازلة - (102)
- العثماني يكشف تفاصيل دخول لفتيت على خط "البلوكاج" مع النقابات - (81)
- "مثلي مراكش" يسرد أمام القاضي ملابسات "التصوير والتشهير والتحقير" - (80)
- وزارة التعليم "تكافئ" المضربين بالاقتطاع وسط دعوات لـ"جبهة نضالية" - (78)
- قلبُ أستاذ لطاولة على تلميذة يثير جدلا فيسبوكيا - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رسميا.. تنظيم نهائيات "كان 2019" يعود إلى مصر
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فوز الملف المصري بتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2019 شهر يونيو المقبل، ليتفوق على نظيره الجنوب إفريقي خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" المنعقد في العاصمة السنغالية داكار.
وحصلت مصر، الأكثر تتويجا بلقب البطولة 7 مرات، على 16 صوتا مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا؛ وامتناع اتحاد محلي واحد عن التصويت.
جدير بالذكر أن "الكاف" كان قد سحب تنظيم "CAN2019" من الكاميرون بسبب البطء في توفير التجهيزات التي تحتاجها هذه التظاهرة القارية.
تعد هذه المرة الخامسة التي تنظم فيها مصر البطولة، بعد أعوام (1959، 1974، 1986، 2006)، ومن المقرر أن تقام من 15 يونيو حتى 13 يوليوز المُقبل، وتضم 24 منتخبا لأول مرة.