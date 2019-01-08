رسميا.. تنظيم نهائيات "كان 2019" يعود إلى مصر

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فوز الملف المصري بتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2019 شهر يونيو المقبل، ليتفوق على نظيره الجنوب إفريقي خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" المنعقد في العاصمة السنغالية داكار.

وحصلت مصر، الأكثر تتويجا بلقب البطولة 7 مرات، على 16 صوتا مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا؛ وامتناع اتحاد محلي واحد عن التصويت.

جدير بالذكر أن "الكاف" كان قد سحب تنظيم "CAN2019" من الكاميرون بسبب البطء في توفير التجهيزات التي تحتاجها هذه التظاهرة القارية.

تعد هذه المرة الخامسة التي تنظم فيها مصر البطولة، بعد أعوام (1959، 1974، 1986، 2006)، ومن المقرر أن تقام من 15 يونيو حتى 13 يوليوز المُقبل، وتضم 24 منتخبا لأول مرة.