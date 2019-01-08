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الرئيسية | رياضة | المصري صلاح يتوج أفضل لاعب في إفريقيا

المصري صلاح يتوج أفضل لاعب في إفريقيا

المصري صلاح يتوج أفضل لاعب في إفريقيا
هسبورت - أ ف ب
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:10

توج المهاجم المصري لنادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أقامه الاتحاد القاري الثلاثاء في دكار.

وعلى غرار عام 2017، تفوق صلاح على زميله في ليفربول السنغالي ساديو مانيه والمهاجم الغابوني لأرسنال الإنكليزي بيار-إيميريك أوباميانغ.

وسبق للمهاجم المصري البالغ 26 عاما أن توج هذا العام بجائزة هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب في إفريقيا ايضا.

وجاء تتويجه الثلاثاء في يوم حصول بلاده على حق استضافة كأس أمم أفريقيا 2019 خلفا للكاميرون التي سحبت منها البطولة بسبب عدم جاهزيتها، وذلك بتفوقها على جنوب أفريقيا.

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