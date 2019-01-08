فوزي لقجع أفضل رئيس اتحاد بالقارة السمراء

هسبريس من الرباط

توج فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم بجائزة «يدينكاتشو تيسيما» لأفضل رئيس اتحاد في القارة السمراء، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل بأفريقيا، والذي تم تنظيمه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالعاصمة السنغالية داكار.