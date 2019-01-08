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الرئيسية | رياضة | رسميا .. حكيمي أفضل لاعب ناشئ في إفريقيا

رسميا .. حكيمي أفضل لاعب ناشئ في إفريقيا

رسميا .. حكيمي أفضل لاعب ناشئ في إفريقيا
هسبورت - متابعة
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:45

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، فوز المغربي أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني، بجائزة أفضل موهبة صاعدة في إفريقيا لعام 2018، على هامش الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في القارة السمراء، والذي يقام بالعاصمة السنغالية «داكار».

وضمت القائمة النهائية لحصد الجائزة كلًا من: المغربي أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني)، النيجيري ويلفريد نديدي (ليستر سيتي)، الإيفوارى فرانك كيسي (ميلان الإيطالي).

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