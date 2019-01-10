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الرئيسية | رياضة | خرجة يدافع عن مستقبل المهدي بنعطية في إيطاليا

خرجة يدافع عن مستقبل المهدي بنعطية في إيطاليا

خرجة يدافع عن مستقبل المهدي بنعطية في إيطاليا
أوعنا بلعيد
الخميس 10 يناير 2019 - 08:08

يبدو أن الدولي المغربي مهدي بنعطية مصر على الخروج من ناديه يوفنتوس الإيطالي خلال الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة تمكنه من خوض دقائق لعب أكثر عكس ما يحصل معه رفقة ناديه منذ انطلاق الموسم الحالي.

ويحاول الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب "السيدة العجوز"، الإبقاء على اللاعب في صفوف ناديه وإقناعه بالبقاء، وهذا ما دفع إدارة النادي إلى رفض العرض الذي تقدم به أرسنال الإنجليزي، الرامي إلى مقايضة لاعبه الويلزي أرون رامزي بخدمات قائد "أسود الأطلس".

وحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فقد أصبح خروج اللاعب بنعطية خلال الميركاتو الحالي أقرب من أي وقت مضى، لاسيما بعد اجتماع إدارة النادي بالدولي المغربي السابق الحسين خرجة، الذي مثل "قائد الأسود" في الموعد.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الحديث خلال الاجتماع عن مصير المدافع بنعطية خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما عرض المغربي الحسين خرجة وجهة نظر مواطنه بنعطية، الذي يلح على الخروج، وهو ما توصلت به الإدارة بحضور باراتشي، المدير الرياضي لـ"اليوفي"، ومسؤول من فريق أيس ميلان الإيطالي.

وسيخوض مسؤولو أيسي ميلان ديربي من نوع آخر مع الغريم التقليدي إنتر ميلان، وهذه المرة من أجل الحصول على خدمات "قائد أسود الأطلس" الراغب في الخروج من ناديه من أجل الظفر بدقائق لعب أكثر، لاسيما أن مسابقة كأس إفريقيا 2019 المزمع تنظيمها بمصر تنتظر اللاعب، وعليه أن يكون في قمة جاهزيته.

وتعول إدارة إنتر ميلان على مديرها الرياضي الجديد جوسيبي ماروتا لحسم صفقة بنعطية، لاسيما أن علاقته بالكابيتانو ممتازة عندما كان مديرا رياضيا ليوفنتوس الإيطالي.

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